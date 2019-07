Antes de la fiesta litúrgica de la Virgen de Itatí, Stanovnik agradece el acompañamiento

A continuación se transcribe la carta:

Buenos Aires, 8 de julio de 2019

Muy queridos hermanos y hermanas

de la comunidad arquidiocesana:



Les escribo en las vísperas de la fiesta litúrgica de nuestra Tiernísima Madre de Itatí, para agradecerles profundamente las muestras de cercanía y afecto que me han manifestado tantos de ustedes durante este tiempo y, sobre todo, por sus oraciones. En estos días estoy realizando los últimos estudios prequirúrgicos en el Hospital Italiano, preparándome para la cirugía que está prevista para el próximo lunes 22.

Les confieso que en este tiempo he experimentado, luego de los primeros momentos de sorpresa, cómo la enfermedad se convierte en una hermana cuando el Señor Jesús nos ayuda a vivirla como oportunidad, o, mejor dicho, como gracia. Percibo en mi intimidad que esto fortalece mi confianza en Dios para que con el paciente Job pueda repetir: “El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó: ¡bendito sea el nombre del Señor!” (Job, 1,21).

Con todos ustedes me siento bautizado y enviado a la misión. Me sigo encomendando a sus oraciones para que pueda vivir con audacia y fervor, junto a la Cruz y la Virgen, mi envío misionero en esta bendita circunstancia en la que me puso el Señor.

Los abrazo y bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.

†Andrés Stanovnik OFMCap

Arzobispo de Corrientes