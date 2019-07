Trabajadores de Tipoití reclaman por cambios en los feriados y descuentos

En las vísperas del 9 de julio, el personal de la textil Tipoití volvió a manifestarse anoche frente a la planta ubicada por avenida Armenia, expresándose en contra de los cambios instrumentados por la firma en relación a la producción durante los feriados nacionales, y los descuentos sufridos por el ítem de presentismo.

La comisión interna de la textil Tipoití acompañó ayer a los obreros que decidieron no ingresar a la planta, en el turno que inicia a las 21 y con ellos realizaron una asamblea para evaluar futuras acciones. Entre ellas, barajan la posibilidad de un acampe si no logran una respuesta favorable de los empresarios o una convocatoria a conciliación de parte de la Subsecretaría de Trabajo.

Sostienen que, de acuerdo con el nuevo esquema, las máquinas paran en el rango horario de 6 a 6, cuando antes era de 22 a 22. Lo que perjudica al personal que cumple el horario nocturno, a quienes ayer 8 de julio se le computará como jornada simple, cuando ingresan a las 22 y salen hoy (9 de julio), a las 6.

“Por estos cambios, a muchos compañeros se les descontó el presentismo por no entrar el 20 de julio”, comentó a este medio el vocero de la comisión interna, Gustavo Bravo.

También subrayó que la empresa textil produce al 100% hace varios meses, y que estos cambios responden a un “capricho”. “Siempre aprovechan situaciones de crisis para quitarles algo al trabajador”, espetó.