Ahora Gimnasia quiere que Jan Carlos Hurtado vaya a Italia

El delantero venezolano Jan Carlos Hurtado quedó ayer en medio de una controversia que en las próximas horas promete un conflicto, ya que Gimnasia y Esgrima La Plata, que ya había acordado con Boca Juniors la venta del jugador, ahora pretende venderlo al Genoa de Italia, que hizo una oferta superior.

Hurtado se realizó el sábado pasado la revisión médica y ya era el segundo refuerzo de Boca en el actual mercado de pases, al punto que allegados a la dirigencia xeneize señalaron que el futbolista se sumaría al plantel cuando los dirigidos por Gustavo Alfaro regresaran, hacia el próximo fin de semana, de la gira por Estados Unidos y México.

La información indicaba que Boca pagaría 5.000.000 de dólares por el delantero de 19 años, quien firmaría un contrato por cuatro años.

Pero ayer ese panorama parece ser muy distinto: según el diario El Día de La Plata, el Genoa ofrecería unos 7 millones de dólares y Gimnasia no reconocería entonces el acuerdo (aún no firmado) con Boca Juniors.

En tanto, se sabe que el presidente “tripero”, Gabriel Pellegrino, está en Italia, en donde logró confirmar la llegada a préstamo de Claudio Spinelli, cuyo pase pertenece precisamente al Genoa.

El diario platense agrega que Hurtado, junto con su representante y dueño de la mitad de su pase, viajaría en las próximas horas para cerrar su traspaso al fútbol italiano.

Desde el lado de Boca, allegados a la dirigencia que encabeza el presidente Daniel Angelici dijeron no desconocer la situación, pero indicaron que “confían” en que se impondrá el deseo de Hurtado, que es jugar en Boca.

“Si hasta había realizado declaraciones a la prensa como jugador de Boca, aunque todavía no había sido oficializado el pase”, agregaron las fuentes.

Así las cosas, el único refuerzo del club de la Ribera hasta ahora -en el actual mercado de pases- es Alexis Mac Allister, ex Argentinos Juniors, quien se sumó a préstamo del Brighton inglés, dueño de su ficha.