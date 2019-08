Liberan al argentino apresado en Miami acusado por tráfico de pornografía

El argentino Alejandro Ancarola, hijo de los dueños de una guardería infantil en Miami y detenido en una causa por pornografía infantil, recuperó su libertad luego de pagar el 10 por ciento de una fianza de 75 mil dólares, informaron los medios locales. Ancarola había sido detenido a fines del pasado mes por posesión de pornografía infantil y este viernes fue liberado bajo fianza luego de que una corte de Miami le impuso fianza de 75.000 dólares, de la cual pagó el 10 por ciento. De esa manera, Ancarola, de 28 años, podrá esperar el proceso judicial en su domicilio, informó la agencia EFE.

De todos modos, el joven argentino tendrá que llevar una tobillera electrónica, deberá recibir tratamiento para agresores sexuales y no podrá acudir a trabajar ni tener contacto con menores, incluidos sus familiares.

Además, el juez determinó que en el domicilio familiar, donde también funciona la guardería Little Seeds Academy, no haya servicio de internet.

De acuerdo a lo que difundió el canal local CBS Miami, dado que los padres asumieron la responsabilidad de su hijo mientras se encuentra en libertad condicional debieron cerrar la guardería y renunciar a la licencia para poder operar su negocio. Ancarola fue detenido tras un allanamiento en la vivienda efectuada por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes hallaron imágenes y videos de niños sometidos "a conducta sexual explícita" que eran compartidas a través de internet.

Durante el operativo en la casa, ubicada en el suroeste de Miami (Florida), se decomisaron computadores y celulares.