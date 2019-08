Salvo algunas excepciones, el interior se tiñó de celeste en la previa de las nacionales

De acuerdo a los datos recabados por El Litoral, en las comunas del interior fue amplia la victoria del Frente de Todos, en especial, en la categoría presidencial. En la grilla para diputados nacionales hubo corte de boletas, pero igual el predominio de la “Celeste y Blanca” liderada por “Pitin” Aragón también fue considerable. Hubo algunas excepciones, como el caso de Santa Ana, Riachuelo y Tapebicuá.

Dentro de lo que es el departamento de Capital, en su terruño, la precandidata a diputada por Juntos por el Cambio, Ingrid Jetter, logró festejar por partida doble. Es que la fórmula Macri-Pichetto obtuvo 3.262 votos contra 3.016 de los Fernández. Y en las postulaciones para una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, la ex jefa comunal de Riachuelo ganó con 2.384 sufragios. En segundo lugar quedó Aragón con 2.323 votos.

En el departamento de San Cosme, más precisamente en Santa Ana, Juntos por el Cambio consiguió el acompañamiento de 1.562 electores, mientras que 1.387 apoyaron a los Fernández. Diferentes fueron los resultados en el rubro de legisladores. Allí, “Pitin” Aragón fue el más votado con 1.140 votos, en segundo lugar quedó Jorge Vara, de la lista “Verde”, con 832 sufragios y tercera, Jetter con 657.

“En el departamento de San Luis, que además incluye a Herlitzka, el Frente de Todos -cuando faltaban sólo algunos telegramas del área rural- se impuso con 8.053 electores sobre 3.487 de Juntos por el Cambio. Y como parte de ese frente, Aragón también ganó el primer lugar en la categoría de diputados nacionales”, especificaron desde el búnker del PJ sanluiseño. En otra de las jurisdicciones cercanas, la de Empedrado, se registró un amplio triunfo de los Fernández, 55% (El Sombrero) y 5.299 votos en Empedrado.

A su vez, el Frente de Todos también festejó en los departamentos de Saladas, Berón de Astrada, Caá Catí, San Miguel, San Roque, Goya, Lavalle, Esquina, Sauce, Bella Vista, Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mburucuyá, San Martín, Itatí y Alvear (ver página 11).

En aquellos donde están emplazados municipios gobernados por justicialistas o partidos aliados, no sorprendió el resultado favorable al Frente de Todos.

Pero sí en aquellos que son liderados por funcionarios que integran el frente oficial tanto a nivel provincial como nacional.

Sobre esto, dirigentes coincidieron -al ser consultados por El Litoral- en que si bien realizaron campañas a favor de la fórmula M-P, “los resultados no fueron los esperados. Especialmente considerando que en los comicios del 2 de junio, cuando elegimos concejales, ganamos en forma contundente”.

Unos 28.319 votos de los Fernández

En Goya, la lista presidencial de Cristina y Alberto Fernández obtuvo 28.319 votos, mientras que la boleta de Macri, 14.818 votos.

Tras estos resultados, dirigentes y militantes peronistas celebraron el triunfo en suelo goyano. Considerando que significó un regreso al triunfo luego de que -el pasado 2 de junio- perdieran los comicios en los cuales se renovó la mitad del Concejo Deliberante local.

Santa Lucía: el oficialismo local celebró el resultado en vistas a las generales

En Santa Lucía, comuna encabezada por el Partido Justicialista, se celebró al cierre de esta edición el resultado de las Paso, con el triunfo del Frente de Todos, que sumó 6.099 sufragios contra el 2.401 de Juntos por el Cambio, según informó Aquiles Gómez a El Litoral.

Números que impactaron en forma positiva en la administración local, en vistas a los comicios de octubre, cuando en la localidad se elijan también concejales.

Lavalle: victoria de Celeste y Blanca

En Lavalle, el Frente de Todos cosechó 2.890 sufragios, uno 73 %, contra 755 de Juntos por el Cambio, un 25 %, según informó Lavalle Noticias a El Litoral.

De esta manera, en este turno electoral triunfó la alianza liderada por el Justicialismo, en un Municipio gobernado por este sello.

Esquina: amplio triunfo de Cristina genera optimismo de cara a octubre

En Esquina se impuso el Frente de Todos con 10.397 votos contra unos 5.296 de Juntos por el Cambio, resultado que derivó en festejos en el Municipio que encabeza el intendente Hugo Benítez (PJ), en vistas a las elecciones generales de octubre, cuando en dicha jurisdicción también se renueven siete bancas para concejales.

Benítez dijo a El Litoral que “estamos festejando porque ganamos con casi el 63 por ciento y es un gran respaldo de la gente de Esquina, un aliciente para seguir”.

Mburucuyá: contundente victoria de la Lista 135 con más del 66 por ciento

En Mburucuyá, el Frente de Todos se impuso con el 66, 2%, en tanto que Juntos por el Cambio alcanzó el 25, 1, según informaron desde la localidad a El Litoral. Explicaron que la alianza que apoyó el intendente Pablo Guastavino, la lista 136, sumó 1.690 votos; mientras que la lista 135, 4.457 votos.

Otra diferencia abultada a favor de la oposición en Berón de Astrada

En esta localidad, donde el oficialismo local encabezado por el intendente Adrián Curi apoyaba la boleta de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos habría conseguido una importante diferencia. Según datos obtenidos al cierre de esta edición, Fernández-Fernández alcanzó 3.961 votos mientras que la fórmula Macri-Pichetto llegaba a los 687.

En Concepción, poco más de mil votos

En esta Comuna los números dieron como ganadora a la fórmula presidencial del Frente de Todos con 1.897 a 792. En este sentido, en la previa al acto electoral, el intendente Lucio Fernández había declarado a El Litoral que “la convención del PL decidió acompañar a Gustavo Valdés y por eso vamos a trabajar en esa línea, apoyando la candidatura de Mauricio Macri. Tenemos buenas expectativas y creemos que si gana va a hacer una buena gestión”.

Macri-Pichetto en Santa Ana

En esta localidad se impuso la fórmula presidencial Macri-Pichetto con un total de 1.562 votos a 1.387 de Fernández-Fernández, aunque en las listas a diputados nacionales, el Frente de Todos habría hecho una muy buena elección. El precandidato “Pitín” Ruíz Aragón obtuvo 1.140 votos, en tanto que la lista encabezada por Jorge Vara consiguió 832 sufragios y la de Ingrid Jetter se alzó con 657.

Ascúa consideró que el resultado les da una “excelente proyección” para la definición de concejales

Desde el búnker del Frente de Todos en Libres, al cierre de esta edición indicaron a El Litoral que el escrutinio provisorio determinó que su alianza se impuso por el 60,01% sobre un 27,92 de Juntos por el Cambio.

El intendente Martín Ascúa, que precisamente apoyaba la fórmula Fernández -Fernández a nivel nacional y la liderada por “Pitín” Aragón a nivel provincial, destacó que los resultados “nos otorgan una excelente proyección para las elecciones a concejales que se definirán el 27 de octubre”.

La Cruz: ganó la lista liderada por el PJ

En La Cruz, el resultado fue favorable para el Frente de Todos, que sumó 2.617 votos, un 59 %, contra Juntos por el cambio, con 1.390, que representó el 32 %.

En el Municipio que hace varias décadas lidera la alianza encabezada por la UCR, para la elección de diputados nacionales también se impuso la que encabeza el PJ.

Predominio del FDT en Caá Catí

Según informaron al cierre de esta edición en la localidad los resultados provisorios dieron como ganadora a la fórmula presidencial del Frente de Todos, que obtuvo 2.736 votos contra 1.415 de Juntos por el Cambio. En diálogo con El Litoral, el intendente Jorge Meza, había indicado en la previa que “nosotros acompañamos a Macri, porque en primer lugar las convenciones de los partidos que conforman la alianza local decidieron acompañar al gobernador Valdés que apoya al Presidente. Y en segundo lugar porque en este corto tiempo que estamos en la gestión municipal, tuvimos llegada al Gobierno nacional y acceso a financiamiento para obras. Por ejemplo, nos visitaron técnicos de Infraestructura de Nación para avanzar con la costanera. Creemos que hay que darle continuidad a la gestión nacional”.

El oficialismo ganó en Riachuelo y Jetter se impuso en la categoría diputados

En las tierras de la gerenta de Vialidad Nacional del NEA, ésta se impuso por una pequeña diferencia de 2.384 votos a 2.323 de la lista encabezada por José “Pitín” Ruíz Aragón. En tanto que la fórmula presidencial Macri-Pichetto consiguió 3.262 votos a 3.016 de Fernández-Fernández. En este sentido, el intendente y hermano de la precandidata, Martin Jetter, indicó a este medio que Macri “volvió a insertar a la Argentina en el mundo. Acá lo vemos con la inversión que están haciendo grupos chinos en el exfrigorífico Tomás Arias, lo que va a generar muchos puestos de trabajo. En Capital vemos las obras, como la autovía travesía urbana Corrientes, y queremos continuar en esa línea”.

Unos 2.981 electores en suelo itateño

En la grilla de precandidatos a la Presidencia, el Frente de Todos obtuvo el apoyo de 2.981 electores, mientras que Juntos por el Cambio de 1.759.

Y en el caso de los diputados provinciales, la Lista Celeste y Blanca ganó con 2.299 sufragios y la boleta Verde, consiguió 1.108

San Miguel: 3.961 en presidencial y 2.990 en diputados para la Celeste

Desde el programa Convivencia, Angel Rodríguez contó a El Litoral que el Frente de Todos obtuvo 3.961 votos para la fórmula Fernández -Fernández. En tanto que Macri-Pichetto, cosechó sólo 719.

Y en la grilla de diputados, Aragón con la “Celeste y Blanca” consiguió 2.990 y Vara (de Juntos por el Cambio) 356.

Amplia superioridad en Curuzú Cuatiá

En Curuzú Cuatiá, a nivel presidencial los resultados, según informaron a este diario, fueron: 13.296 (FdT) y 7.522 (Juntos por el Cambio).

Asimismo, 12.401 logró “Pitín” Aragón y se convirtió así en el más votado. En segundo lugar quedó la Lista Verde de Juntos por el Cambio con 4.941 sufragios.

Con el FdT, el PJ logró una victoria en el Municipio de Ituzaingó

Anoche, quienes apoyaban al Frente de Todos en Ituzaingó salieron a festejar en caravana porque allí, tras la derrota en el 2017, volvieron a ganar en los comicios.

Según los datos aportados desde Ituzaingó Noticias a este diario, cuando sólo restaban contabilizar tres mesas, Fernández -Fernández habían cosechado 6.298 votos contra 4.604 de Macri -Pichetto. Al cierre de esta edición, estimaron que finalmente el Frente de Todos se quedó con el 51% de los sufragios y Juntos por el Cambio, con 37%.

En este caso, el oficialismo provincial y municipal no logró repetir la victoria obtenida en los comicios de junio cuando eligieron ediles.

Santo Tomé: más de 2.500 votos de diferencia en la presidencial

Como precandidatos a presidente y vice, Alberto y Cristina Fernández obtuvieron 8.367 votos en Santo Tomé. Mientras que la lista liderada por Macri, 5.865 sufragios. Así lo precisó Sebastián Olivera a El Litoral. Asimismo, detalló que en la categoría de diputados nacionales, “Pitín” Aragón consiguió el apoyo de 5.376 electores y en segundo lugar se ubicó el ministro de la Producción, Jorge Vara con 3.291 votos.

El FdT casi duplicó en Virasoro

“Si bien los resultados aún son provisorios, el FdT casi duplicó a Juntos por el Cambio”, afirmó Jorge Amado a El Litoral. En este sentido, indicó que en la categoría presidencial, “la lista liderada por Cristina Fernández cosechó unos 11.025 sufragios y el frente oficialista, unos 5.600”. En tanto comentó que “hubo cortes de boletas en el rubro diputados, pero igual la abultada diferencia se mantuvo”.

F-F se impuso en San Roque y hubo corte de boleta para legisladores

El secretario general del Municipio de San Roque y dirigente de La Cámpora, Mohamed Hadad, expresó a El Litoral que en la localidad fue amplia la victoria para el FdT que contó el voto de 3.990 contra 1.317 de JPC.

En tanto, para diputados nacionales ganó la “Celeste y Blanca” con 3.337 sufragios. Y en segundo lugar quedó la “Verde” con 1.131.

Contundente resultado en Perugorría

Desde Perugorría manifestaron a El Litoral que los resultados provisorios indicaban que la fórmula Fernández-Fernández ganó con 2.378 votos. Mientras que la lista de Macri sólo obtuvo 839 sufragios.

El retorno al podio electoral en la comuna de Monte Caseros

El Frente de Todos se impuso en Monte Caseros por 8.560 votos en el rubro presidencial. En tanto, en la categoría de diputados nacionales también fue la alianza más votada, pero dentro de ésta, quien más sufragios obtuvo fue “Pitín” Aragón con 7.320.

En esa misma grilla, en segundo término quedó la boleta Verde de Juntos por el Cambio, con 3.338 sufragios.



En Mercedes celebraron por el resultado: 59% a 35 %

“Estamos ya celebrando”, aseveró Hugo Cáceres anoche a las 22. Es que, según comentó, salieron de caravana por las calles de la ciudad luego de conocer que el Frente de Todos a nivel presidencial logró 13.531 votos contra 8.062 de Juntos por el Cambio.

También habría sido amplia la diferencia en la grilla de candidatos a diputados nacionales.

Bella Vista: 59% de Fernández-Fernández

“Se escrutaron 92 de las 94 mesas y los resultados ya no variarán demasiado”, expresaron desde Bella Vista a este medio gráfico. En este sentido, indicaron que Fernández -Fernández logró la victoria con el 59,3 %, sobre un 29,8 de Juntos por el Cambio.