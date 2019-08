Mataron a un empresario rural en su casa de country

Un empresario fue asesinado en su casa ubicada en el interior de un club de campo de la localidad bonaerense de Open Door, partido de Luján. La víctima, Rolando Josué Nusbaum, de 68 años, fue hallada acostada en la cama de su habitación con un disparo en el rostro.

La autopsia al cuerpo de Nusbaum fue realizada por los médicos forenses de la Policía Científica de Chivilcoy y, según los primeros resultados, presentaba un solo balazo que quedó alojado en uno de sus pómulos.

Además, según los expertos, el empresario rural, jubilado, no presentaba ningún signo de heridas defensivas.

Por la posición en la que fue hallado el cadáver, acostado y tapado con sábanas y frazadas, los investigadores analizan la posibilidad de que Nusbaum haya sido asesinado mientras dormía, lo que se contrapone con el relato que su esposa dio de los hechos.

Según lo declarado por Gabriela Moreyra, de 39 años, con quien Nusbaum atravesaba un proceso de divorcio, cuatro delincuentes ingresaron el pasado lunes a las 2 de la madrugada a su casa en el lote 124 del club de campo La Ranita de Open Door, los despertaron, los sacaron de la cama y los obligaron a recorrer distintos ambientes en búsqueda de dinero y elementos de valor.

Moreyra contó que los delincuentes se llevaron 30.000 dólares, celulares, elementos de valor como cuchillería y varias armas de fuego.

La esposa dijo que mientras ella recorría en la planta baja los ambientes con uno de los asaltantes, escuchó la detonación de un arma de fuego pero no pudo ver qué sucedió.

En la casa estaban también los hijos del matrimonio, un adolescente de 16 años y una niña de 9, que dormían en la planta alta y no llegaron a escuchar ni la llegada de los asaltantes ni el disparo, según fuentes cercanas al expediente.

La mujer relató que luego de escucharse el disparo, dos de los delincuentes cargaron los elementos robados en su auto, un Ford Focus viejo, y la obligaron a ella a sacarlos del barrio encerrados en el baúl, para que no los viera la guardia del barrio, mientras que los otros dos asaltantes quedaron en la casa con el marido y los hijos.

La esposa dejó a los delincuentes en la Ruta 6 y recién cuando la liberaron y regresó con el auto a la casa, pasadas las 4 de la madrugada, encontró a Nusbaum asesinado de un disparo y llamó a la Policía.

El fiscal a cargo de la causa, Pablo Vieiro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 descentralizada de Luján, analiza por estas horas los videos de las cámaras de seguridad del barrio cerrado y espera el resultado de varios peritajes realizados por la Policía Científica.

“Se mandó a peritar el auto de la mujer en búsqueda de algún rastro de los ladrones. También se tomaron diversas muestras en la escena para ADN y de las manos a la víctima y de la esposa para la prueba de barrido electrónico que detecta restos de pólvora”, contó uno de los investigadores.