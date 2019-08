Automotriz: aconsejan denunciar incumplimientos

Desde el sector automotriz también hubo cambios y al respecto habló con este medio gráfico el subsecretario de Comercio de Corrientes, Juan José Ahmar. Se conoció que en el país, General Motors incrementó ayer 23% los precios de los modelos que entrega a su red de concesionarias como “consecuencia de la variación cambiaria” y que Honda dejará de producir autos en Argentina.

En algunas concesionarias no se vende ni se entrega autos a aquellos que no hayan pagado el total de la unidad y tampoco se abren planes de ahorro. Hasta que no haya estabilidad cambiaria que permita establecer una nueva lista de precios, las facturaciones para algunos están suspendidas.

Al respecto, Ahmar dijo a El Litoral que “si el cliente tiene una fecha de entrega de algún auto, desde la Subsecretaría de Comercio podemos intimar y asesorar para que se cumpla el acuerdo comercial que haya tenido”.

Cabe destacar que también hay subas en otros sectores, como en el de la construcción, donde una bolsa de cemento, según pudo conocer este diario, ayer se fue de $320 a $450 en negocios de la capital correntina.