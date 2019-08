Teglia afirmó que medio equipo titular no participó del cotejo con Sarmiento

Pasó un nuevo partido amistoso para Boca Unidos. El miércoles en el complejo “Leoncio Benítez” perdió frente a Sarmiento de Resistencia 3 a 0. La derrota no generó preocupación en el entrenador Daniel Teglia aunque sí, le permitió sacar algunas conclusiones de cara a lo que será el juego frente a Atlético Tucumán por Copa Argentina y el debut contra Chaco For Ever en el Federal A, los dos juegos durante los primeros días de septiembre.

“Creo que como mínimo, el equipo que uno considera, que uno tiene en mente, tendría entre 4 y 6 variantes en la formación titular respecto al encuentro contra Sarmiento”, señaló el director técnico. “Tengo algunos chicos que por una razón u otra hoy están afuera. Algunos deben ponerse a punto, otros recuperarse de lesiones”, agregó en declaraciones al programa El Deportivo que se emite por Radio Continental (FM 97.3).

Claro que estos encuentros “sirven para ir viendo jugadores, tratando de hacer otros análisis en el cuerpo técnico y son oportunidades que los jugadores que pelean por un lugar la deben aprovechar”.

Para afianzar su concepto, sostuvo: “Yo tengo en mente 4, 5 ó 6 jugadores para el equipo titular que hoy no están disponibles. Hay que aprovechar a los que están en mejor nivel, sabemos lo que estamos buscando. Con el tiempo iremos sumando a esos jugadores”.

Contra Sarmiento, el equipo titular boquense formó con: José Aquino; Matías Espíndola, Rolando Ricardone, Ariel Morales y Alejandro Leani; Martín Fabro, Martín Ojeda, Gerardo Maciel y Gabriel Morales; José Vizcarra y Antonio Medina.

Teglia enumeró a los jugadores que tendría en cuenta a la hora de definir el equipo titular y que por el momento siguen buscando la mejor forma física. “Ronald (Huth) está bien. Demostró en los últimos dos partidos que tiene ritmo y casi no le falta nada. Cristian Núñez también está muy bien”.

Después se lamentó por algunos lesionados. “Desgraciadamente Leo (Leonardo Baroni) se lastimó y a Fabio Godoy no lo podemos apurar. Lamentablemente el “Pájaro” (Raúl Benítez) no está en condiciones de pelear un lugar como carrilero por la derecha”.

Godoy y Benítez están en pleno proceso de recuperación después de las lesiones que sufrieron contra Racing, mientras que Baroni salió con una molestia física en el cotejo preparatorio frente a Chaco For Ever.

También está “Fernando Alloco que viene de una gran inactividad y recién ahora está llegando a un nivel importante. Después tenemos otra variantes dentro del plantel, por ejemplo con (Rodrigo) Migone a quien le falta mucho todavía y (Migel) Pabón que está en la misma situación”.

Mientras que en lo estrictamente deportivo, en cuanto al juego contra Sarmiento fue contundente: “Los rivales son duros porque intentarán ser protagonistas, pero nosotros tenemos equipo para ser más sólidos”.

De cara a lo que resta de la preparación, Teglia afirmó que “algunos jugadores estaban haciendo trabajos diferenciados. Es la última semana que tenemos para eso porque después llegarán los últimos amistosos y ahí se irá delineando el equipo titular”.

El cronograma de partidos preparatorios indica que mañana visitará a Sarmiento de Resistencia y el viernes 23 recibirá a San Martín de Formosa.

“Contra San Martín será el último amistoso. Ahí se verá el equipo titular”, adelantó.

“Tenemos muchos jugadores para elegir y llevar adelante la propuesta que nosotros queremos. No vamos a tener problemas en eso. En un par de semana van a estar todos bien y vamos a poder tener un equipo consolidado”, concluyó.

De acuerdo al cronograma de partidos, todavía sin confirmación oficial, Boca Unidos jugaría frente a Atlético Tucumán por Copa Argentina el miércoles 4 de septiembre en Salta, mientras que el domingo 8 se mediría con Chaco For Ever en el marco de la segunda fecha del Torneo Federal A.