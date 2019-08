Colectivo: falta de señalética de las paradas complica el servicio

Ante las complicaciones que genera la falta de señalización de las paradas de unidades del servicio de transporte público de pasajeros, desde la Comuna aclaran que la responsabilidad es de las empresas prestadoras y que el relevamiento que están llevando adelante denota la necesidad de una ampliación de la normativa.

Si bien uno de los mayores reclamos en el servicio de transporte es la escasez de refugios, la falta de señalética en las paradas repercute considerablemente en la calidad del servicio así como en el tránsito.

“Que no exista una señalización nos complica, ya que muchos coches estacionan en los lugares que nos corresponde, por lo que debemos parar en doble fila o aparcar más adelante para no obstaculizar la circulación de los autos que vienen detrás de nosotros”, comento uno de los trabajadores del sector en relación a la señalización de las paradas de las unidades.

En torno al conocimiento de los pasajeros acerca de las paradas de colectivo existentes, dijo que “hay de todo, tenés los usuarios que conocen las paradas y las utilizan, hay otros que pretenden que uno detenga las unidades donde ellos quieren, y el resto que te discute la existencia de una parada porque, según manifiestan, ‘los otros choferes siempre aparcan en esos lugares’, lo que es incomprobable”.

En este marco, El Litoral consultó a Verónica Pérez Yacuzzi sobre el avance del relevamiento de las paradas de las unidades y la responsabilidad de la instalación de las mismas, e indicó que “la responsabilidad es de las empresas que prestan el servicio, pero ante las intimaciones que realizamos, por lo general recurren a la Justicia. Por lo tanto, la Comuna interviene en los casos urgentes”.

“Y en lo que respecta al relevamiento continuamos con las tareas, ya que hemos detectado muchas paradas. De hecho, varias no están contempladas en la normativa vigente y deben ser incluidas por lo que avanzaremos en una ampliación”, explicó.

Al mismo tiempo, señaló que “las directivas del Ministerio de Transporte de la Nación establecen que una persona puede caminar cuatro cuadras para abordar un colectivo. Pero eso no significa que nosotros apliquemos esta modalidad, por la fisonomía particular de la ciudad y el circuito de ramales en vigencia”.