Municipales volverían a reunirse el viernes para escuchar una oferta oficial

La mesa paritaria municipal se reanudaría el viernes y desde la parte gremial mantienen las expectativas de avanzar con una oferta oficial. Desde la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) de Corrientes, informaron que esperan una propuesta del Ejecutivo Comunal, ya que los funcionarios se comprometieron a evaluar los números en medio de un contexto de crisis cambiaria.

La mesa se tomó un cuarto intermedio y se reanudaría el viernes a las 19 en el palacio municipal. “Planteamos al Municipio que presente la mejor propuesta posible. No hablamos de un número porque esta corrida cambiaria nos tomó a todos por sorpresa”, dijo a El Litoral el secretario gremial de la Aoem Corrientes, Walter Gómez.

Indicó que esperan que la propuesta “tenga el mayor impacto posible en el bolsillo de los trabajadores porque no somos una isla”, señaló respecto de la crisis que, según se proyecta, impactará con aumentos entre un 10 y 15 por ciento en la canasta básica, especialmente, en alimentos.

Gómez expresó a este diario que una de las posibilidades que planteó el gremio fue la de elevar el plus de 500 pesos. Aunque, en principio, se preveía que a fin de año se elevaría a 1.000 pesos, ahora, de acuerdo con el contexto inflacionario, se requiere de una cifra mayor. También, se espera una mejora en el salario básico, para evitar desfasajes en la pirámide salarial.

La intención es que el Municipio pueda anunciar medidas, tal como lo ha hecho el Gobierno provincial. Las conversaciones se retomaron la semana pasada, luego de un pedido formal de Aoem. La revisión, además, estaba prevista en una cláusula firmada a principio de año, cuando se anunció la política salarial de la Comuna de Capital.

La crisis cambiaria no sólo aceleró un contexto económico recesivo e inflacionario, sino también el alerta entre los trabajadores por la reducción del poder adquisitivo, como en las arcas públicas, por el impacto de la devaluación.