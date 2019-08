El correntino Herrera en la lista argentina para el Preolímpico

El entrenador del seleccionado argentino Sub-23 de fútbol, Fernando Batista, dio a conocer la nómina de 26 jugadores con los que empezará a preparar el plantel que afrontará el Torneo Preolímpico de Colombia, que se disputará en enero de 2020. Uno de los citados es el defensor correntino de San Lorenzo de Almagro, Andrés Herrera.

Los convocados son: Julián Alvarez y Ezequiel Centurión (River Plate), Claudio Bravo y Agustín Urzi (Banfield), Marcos Senesi y Herrera (San Lorenzo), Santiago Ascacibar y Nicolás González (Stuttgart, Alemania).

Francisco Ortega y Lucas Robertone (Vélez), Facundo Mura (Estudiantes de La Plata). Nehuén Pérez (Famalicao, Portugal), Francisco Ortega (Vélez), Lisandro Martínez (Ajax, Holanda) y Cristian Romero (Genoa, Italia).

Fausto Vera (Argentinos Juniors), Kevin Gutiérrez (Godoy Cruz), Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú, Rusia), Matías Vargas (Espanyol, España), Nicolás Capaldo (Boca Juniors) y Carlos Valenzuela (Barracas Central, Primera Nacional).

Santiago Colombatto (Cagliari, Italia), Ezequiel Barco (Atlanta United, Estados Unidos), Gonzalo Maroni (Sampdoria, Italia), Juan Pablo Cozzani (Lanús), Joaquín Blázquez (Valencia, España) y Julián Carranza (Miami FC, Estados Unidos).

El seleccionado Sub-23 viene de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y en septiembre disputará varios partidos amistosos en fecha Fifa, con rivales todavía no confirmados.

Los encuentros servirán para preparar al plantel para el Torneo Preolímpico de Colombia, con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizará desde el miércoles 15 de enero hasta el domingo 2 de febrero.

En ese certamen habrá dos clasificados solamente por Sudamérica para los Juegos de Tokio en forma directa y un tercero que disputará un repechaje.

Esta competencia se realizó con seleccionados sub-23 hasta 2004 y después dejó de hacerse porque la clasificación se la ganaban en el Sudamericano Sub-20, pero a partir de esta ocasión volvió a dirimirse como se hacía desde 1960, justo cuando Argentina hubiese ingresado por haber sido segundo de Ecuador en ese certamen juvenil.

Entre las citaciones que más llaman la atención en este equipo, y en las que no está el goleador del Panamericano de Lima, Adolfo Gaich, el delantero de San Lorenzo que fue convocado al seleccionado mayor, está el volante Santiago Ascacibar, ex Estudiantes de La Plata hoy en el Stuttgart descendido a la segunda división de Alemania, y Matías Vargas, negado por Vélez para los Juegos de la capital peruana, ahora en Espanyol.