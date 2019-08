Vara pidió al campo movilizarse para el 27-O porque “la Nación lo demanda”

El ministro de Producción, Jorge Vara, inauguró ayer la Expo Agro en La Rural de Corrientes en representación del gobernador Gustavo Valdés. En su discurso pidió al sector ruralista movilizarse para el 27 de octubre y citó al general José Francisco de San Martín para justificarse: “Puede ser imposible, pero es imprescindible porque la Nación lo demanda”.

Vara aseguró que “esto no se cambia con magia. Esto se cambia con trabajo y más trabajo”.

En esa misma línea discursiva, sostuvo: “Soy respetuoso de las otras opiniones. Pero si lo que queremos es un país donde se respete el federalismo, como ahora, tener una Justicia independiente, también es República, y en todo eso se ha avanzado en este tiempo, hay que trabajar para el 27 de octubre”.

Insistió en que “no basta con ver cómo llegamos a fin de año, tenemos que tener visión de a dónde queremos llegar como institución, como provincia y como país”.

“Esto es lo que hay que interpretar. Es difícil, no estamos en una burbuja, sabemos que hay gente que la está pasando mal. Pero también sabemos que si no se hacen los cambios estructurales la va a seguir pasando mal con los indicadores socioeconómicos que tenemos”, aseguró.

A renglón seguido, reiteró: “Hay que trabajar para el 27 de octubre. Si lo que queremos es un país abierto al mundo” y advirtió: “El acuerdo con la Unión Europea no sé si va a seguir, no sé si se va a homologar, como viene la mano”.

“No son solo acuerdos comerciales, también son acuerdos políticos hay que tener visión amplia”, pidió.

Una vez más insistió: “Hay que trabajar para el 27 de octubre, hay que movilizarse y movilizar porque, como decía San Martín: puede ser imposible, pero es imprescindible porque la patria lo demanda”.

Sobre la exposición, destacó: “Hoy tenemos Expo Agro que es la primera vez que se hace en el Norte argentino; esperemos que se siga haciendo y que se consolide. Es una vidriera de exposición que era parte de un plan que se fue cumpliendo”.

“Así se construyen las grandes cosas. Hace falta tiempo. Las cosas estructúrales llevan tiempo construirlas y hay que saber tener paciencia”, agregó.

A su turno, el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Maximiliano Mantilla, advirtió: “No todas las cadenas productivas son iguales, ni se puede evaluar de igual manera a los distintos eslabones que la componen. Tal es lo que ocurre con la ganadería de cría que está atravesando uno de sus peores momentos en los últimos diez años, soportando una bajísima o nula rentabilidad”.

“Otro tanto pasa con algunas economías regionales como el arroz, donde la ausencia de rentabilidad provoca una fuerte concentración de los que sobreviven, así como la desaparición de los más vulnerables”, agregó.

Por otro lado, el dirigente rural, destacó: “No podemos dejar de advertir sobre la amenaza que significa el resurgimiento de una mirada extremista en el tratamiento del ambiente, a través de proyectos legislativos nacionales que poseen títulos aparentemente inofensivos como: humedales, cambio climático, aguas subterráneas”.

Al respecto, Mantilla instó a los señores legisladores y funcionarios nacionales, “que reflexionen, que no auspicien posiciones radicalizadas, carentes del debido rigor científico, que pretenden imponer creencias, y conspiran con la disminución de la pobreza. Porque además es perfectamente posible armonizar el cuidado del medioambiente con una producción sustentable, en el marco de las buenas prácticas”.

Considerando que los argentinos se encuentran transitando un año electoral, Mantilla manifestó: “De nosotros dependerá que triunfe definitivamente la república democrática y federal, que todos añoramos”, y frente a una gran cantidad de público, expresó: “Los invitamos a ser responsables de nuestro presente. Es la única manera de construir el futuro que soñamos. No se cambia la Argentina, si no cambiamos los argentinos”.