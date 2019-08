Transporte: colectiveros harán asamblea por despidos y el servicio podría verse afectado

Tras el despido de dos mecánicos del servicio de transporte urbano de pasajeros en el marco del proceso preventivo que venció recién ayer, los trabajadores informaron a El Litoral que hoy a la tarde realizarán una asamblea que podría afectar la prestación y en la cual se decidirían medidas de fuerza para las siguientes jornadas.

De acuerdo a los trabajadores, sendos telegramas llegaron ayer por la mañana a dos mecánicos de las máquinas expendedoras del boleto pertenecientes a una de las empresas mayoritarias de las tres que prestan el servicio de transporte urbano de pasajeros, lo que denota que las resoluciones fueron adoptadas dentro del proceso preventivo de crisis que lo impide y que venció ayer.

Tras las impugnaciones que realizó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a la Subsecretaría de Trabajo y a las documentales presentadas como fundamento del proceso preventivo de crisis por parte de las empresas, los plazos de negociación que se iniciaron a comienzo de mes concluyeron recién ayer.

Pero al considerar que durante este periodo los trabajadores no pueden tomar medidas de fuerzas y tampoco los empresarios adoptar medidas como despidos, suspensiones o reducción de jornadas (plan original), en la jornada de ayer El Litoral consultó al sector sobre la situación actual y pudo saber que como consecuencia del despido de dos mecánicos de las máquinas expendedoras de boleto, hoy avanzarán con una asamblea que podría afectar el servicio durante la jornada y que se extendería en los próximos días.

“Ellos despidieron a dos compañeros durante el proceso preventivo de crisis que venció ayer, pero la decisión la adoptaron durante las últimas jornadas y la efectivizaron con los telegramas. Esta es una clara muestra de que procedieron cuando no podían hacerlo”.

“Nosotros hemos dialogado con la patronal de manera informal, pero si no logramos la reincorporación de nuestros compañeros, avanzaremos con medidas de fuerza, las cuales ya podemos hacerlas legalmente”, aseveraron a El Litoral.

En cuanto a las posibles afectaciones de servicio, comentaron que “nos reuniremos mañana a la tarde si esto no se revierte por la mañana, y ahí definiremos si el servicio continúa o no”.

Cabe destacar que desde el sector también informaron que en la misma empresa que es la mayoritaria en el servicio de colectivos, “ofrecieron una ‘especie’ de retiro voluntario a 35 compañeros pero del área administrativa y hoy avanzarían con similar propuesta a unas 30 personas más; en su mayoría, los afectados van a ser inspectores del servicio, según tenemos entendido”.

En este contexto, y a pesar de los intentos de diálogo que realizó El Litoral, los teléfonos de las empresas y de la Subsecretaría de Trabajo se mantuvieron cerrados hasta el cierre de la edición, pero vale considerar que la semana pasada los empresarios habían informado a la redacción que esta semana avanzarían con un pedido de prórroga de los plazos de negociación y congelamiento de salarios por 90 días, dado que en septiembre se tendría que concretar el incremento de la segunda cuota de las paritarias nacionales.

En tanto, vale recordar que el martes pasado los choferes, en reclamo del pago de la segunda cuota del aguinaldo, promediando el mediodía hicieron una asamblea (única medida que les permite su estatuto en un contexto de crisis) afectando considerablemente el servicio, pero tras la cual lograron que se concrete el pago de lo adeudado, ya que la acción implico que las unidades dejaran de circular.