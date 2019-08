Sábado de superacción por los torneos de primera A y B

PROGRAMACION

Sábado 24

Cancha de Lipton

14: Barrio Quilmes vs Yaguareté (1ª B)

16: Quilmes vs Cambá Cuá (1ª A)

Cancha de Sportivo

14: Sacachispas vs Independiente (1ª B)

16: Curupay vs Ferroviario (1ª A)

Cancha de Libertad

14: San Jorge vs Rivadavia (1ª A)

16: San Marcos vs Mandiyú (1ª A)

Cancha de Boca Unidos

16: Boca Unidos vs Mburucuyá (1ª A)

Cancha Municipal de San Luis

16: Juventud Naciente vs Torino (1ª B)

Domingo 25

Cancha de Libertad

14: Alumni vs Soberanía (1ª B)

16: Dr. Montaña vs Sportivo (1ª B)

Cancha de Huracán

14: Villa Raquel vs Empedrado (1ª B)

16: Huracán vs Lipton (1ª A)