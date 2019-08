Avanzaron Argentinos y Central Córdoba

Argentino Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero lograron clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol al eliminar a San Martín de Tucumán, con tiros desde el punto del penal 3 a 2, y All Boys 1 a 0, respectivamente.

En Salta, el conjunto de La Paternal encontró en los penales, después de empatar en 0, la chance de seguir en la competencia después de jugar un partido sin grandes emociones, donde por momentos fue superado por su adversario. La poca efectividad de los jugadores de San Martín, que erraron cuatro remates sobre seis posibles, le allanó el camino a Argentinos Juniors, que si bien chocó contra Ignacio Arce, que atajó tres penales, pudo desnivelar con las conquistas de Fausto Vera, Miguel Torrén y Carlos Quintana. Lanús será el próximo escollo del Bicho.

Por su parte, Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo de la Superliga, le ganó 1 a 0 a All Boys en un encuentro correspondiente a los 16avos de final del torneo federal y que se llevó a cabo en el estadio 15 de Abril de Unión de Santa Fe.

El único tanto de los santiagueños fue anotado por el colombiano Joao Martínez, a los 13 minutos de la primera etapa, tras una muy buena maniobra colectiva.

En la primera etapa, Central Córdoba asumió el protagonismo del partido y allí marcó la diferencia. En la parte final, All Boys mejoró pero no le alcanzó para alcanzar la igualdad dado que su rival se agrupó bien atrás y buscó salir rápido de contraataque.

En los octavos de final, Central Córdoba se medirá con Villa Mitre de Bahía Blanca, equipo del Federal A, que en esta fase de la Copa Argentina eliminó a San Martín de San Juan.