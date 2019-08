Dictan prisión preventiva a esquinense acusado de violar a una menor

La fiscal Juliana Companys, de Córdoba, dictó la prisión preventiva de un correntino que fue detenido hace dos meses, acusado de haber violado a una menor de 13 años, hija de su ex pareja, con quienes compartía el hogar familiar en la vecina localidad de Pozo del Molle.

Se trata del esquinense José Luis Pintos (37) que está imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por la situación de convivencia”.

La víctima es hija de su ex pareja. Si llega a juicio y es declarado culpable, recibirá una pena mínima de ocho años de prisión.

A mediados de mayo, la mamá de la víctima se enteró de lo sucedido por boca de su hija y radicó la correspondiente denuncia penal, tras lo cual la fiscal de Instrucción del segundo turno emitió una orden de captura nacional que dio sus frutos un mes más tarde, cuando el disoluto individuo fue localizado en Esquina, Corrientes.

El presunto violador fue apresado en la primera sección del ejido de aquella ciudad correntina, situada a 575 kilómetros de Villa María y a 520 de Pozo del Molle.

Con el sospechoso entre rejas y cumpliendo órdenes de la fiscal de la causa, una semana después del arresto partió desde la vecina localidad una comisión policial encabezada por el subcomisario Mario Gómez Bustos para concretar la extradición.

Los efectivos arribaron a Villa María el viernes 28 de junio con el detenido y lo alojaron en la alcaidía de barrio San Justo, desde donde fue trasladado a la cárcel local tres días después, luego de comparecer ante Companys para designar defensor.

Pintos se había ido a vivir y a trabajar a la provincia de Córdoba hace algunos años, hasta que formó pareja con la madre de la preadolescente y se radicó en Pozo del Molle, donde se produjeron los abusos que se le atribuyen en fechas no precisadas con exactitud, pero comprendidas entre noviembre del año pasado y poco antes de que se diera a la fuga.

Como se trata de hechos de instancia privada, no se pueden difundir detalles del caso, aunque pudo saberse que la menor ya compareció en Cámara Gesell y complicó la situación procesal del imputado.

Ley

En otro orden de cosas, revelaron que el artículo 119 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando esta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.