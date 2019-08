Boca Unidos probará cambios frente a San Martín de Formosa

El Torneo Federal A 2019-2020 de fútbol está cada vez más cerca y, por eso, los equipos aceleran la preparación y suman encuentros amistosos. En esta situación están Boca Unidos y San Martín de Formosa que hoy, desde las 15.30, se medirán en el complejo Leoncio Benítez ubicado en la capital correntina.

Durante el compromiso principal, que dará inicio a las 17, el entrenador boquense Daniel Teglia probaría nuevas variantes en la formación titular con la intención de seguir buscando el mejor equipo posible para los cotejos oficiales.

Será la primera vez durante la pretemporada que el delantero chaqueño Cristian Núñez estará entre los once iniciales. De esta forma, dejará su lugar en la formación José Vizcarra.

Respecto al equipo que jugó el pasado sábado en Resistencia, empate con Sarmiento en 1 tanto, habrá otra variante. Saldrá del equipo el defensor Rolando Ricardone e ingresará el volante Gabriel Morales, pasando Ariel Morales a conformar la dupla de marcadores centrales con Rolando Huth.

Teglia apuesta al cambio de nombres, pero seguirá con los ajustes en el nuevo dibujo táctico que incluye dos líneas de volantes para completar cinco jugadores en ese sector dejando un solo delantero de punta.

Es decir que Boca Unidos formaría con José Aquino en el arco; Matías Espíndola. Ariel Morales, Huth y Leonardo Baroni; Martín Ojeda y Martín Fabro; Antonio Medina, Gabriel Morales y Rodrigo Migone; y Núñez.

Previo al partido entre los titulares, se medirán los equipos alternativos de los mismos clubes con la intención de que todos los integrantes de los planteles mantengan el ritmo de competencia.

San Martín de Formosa viene de caer por 2 a 0 el miércoles contra Chaco For Ever en Resistencia. El equipo formoseño, conducido por Salvador Ragusa Ragusa, presentó la siguiente formación titular: Iván Gorosito; René Bejarano, Pablo Cravero, Gianfranco Alegre, Sebastián Allende, Juan Pablo Antunez; Alejandro Benitez, Carlos González, Cristian Taborda; Cristian Ibarra y Leonel Pietkiewicz.

Después del triunfo sobre Racing Club por la Copa Argentina, Boca Unidos disputó tres encuentros amistosos. Uno contra Chaco For Ever (empate) y dos contra Sarmiento de Resistencia (una derrota y una igualdad).

Para Boca Unidos, el cotejo de hoy sería el último que juegue antes de sus primeros compromisos oficiales en el segundo semestre del año. El 4 de septiembre jugaría con Atlético Tucumán por los 16avos de la Copa Argentina en Salta y el domingo 8 visitaría a Chaco For Ever por la segunda jornada del Federal A.

Por otra parte, la última incorporación de Boca Unidos, el volante Miguel Caneo, recién la próxima semana comenzará con una puesta a punto física. Por ende, habrá que esperar al menos una semana para que pueda estar a disposición de Teglia.