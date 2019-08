Robaron hasta el techo de un colegio

En un insólito hecho ocurrido en la escuela rural N° 612 de Mburucuyá, delincuentes se robaron el techo de un galpón que había sido instalado para los actos centrales que se van a celebrar por el centenario del mencionado establecimiento denominado “Capitán de Corbeta Sergio Raúl Gómez Roca”.

Los malvivientes se llevaron parte del techo del galpón de la escuela, previo a los festejos por sus 100 años de vida en la localidad de Mburucuyá. En ese espacio desayunaban y almorzaban más de 100 alumnos.

El hecho delictivo ocurrió el miércoles en horas de la noche en la Escuela Rural N° 612 “Sergio Gomez Roca”, ubicada en la primera sección El Pago en Mburucuyá. Allí, hacía pocos días atrás se había construido el techo del galpón de material plástico, gracias a la colaboración y apoyo del establecimiento La Pasionaria así como por el esfuerzo de padres, tutores y docentes.

Pero el jueves tanto docentes como alumnos observaron que sujetos desconocidos entraron al establecimiento educativo y se robaron el techo recientemente construido, lo que causó gran indignación.

“El mismo fue hecho con el fin de realizarse allí el acto central del centenario de la escuelita. A la vez, cabe recalcar que es de suma utilidad y necesidad para los niños, pues no cuentan con cocina comedor y casi un centenar de alumnos debe desayunar y almorzar a la intemperie o en el corredor, soportando las bajas temperaturas en invierno y el sol agobiante del verano”, comentó Elizabeth Leyes, hermana de la directora de la escuela.

“Estamos devastados. No podemos entender tanta maldad”. Los chicos comen acá y la zona es muy carenciada, no podemos afrontar los gastos”, relató la directora del establecimiento, Ramona Leyes. “Ese techo se va a volver a hacer. Esto no nos tiene que amedrentar”, agregó en comunicación con La Dos.

Ahora, si bien están abocados a la preparación de los festejos para conmemorar el centenario de la escuela, la comunidad educativa pide colaboración para dar con el paradero de los delincuentes.