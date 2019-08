Huracán y Lipton suspendieron el juego en medio de un fuerte aguacero

En suspenso quedó el cierre de la décimo octava fecha del Torneo Oficial de la Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol luego de que ayer por la tarde Huracán Corrientes y Lipton no pudieron completar el partido que disputaban en el estadio del Azulgrana.

El duelo que debía bajar el telón de la actividad de la Primera A no llegó a su fin debido al fuerte aguacero que se desató en Corrientes durante la tarde y rápidamente anegó el campo de juego huracanista.

El registro oficial fue de 17.8 milímetros de agua caída sobre la ciudad de Corrientes, pero bastaron para impedir que finalice el juego entre Huracán y Lipton.

Los primeros 45 minutos de acción no ofrecieron demasiadas emociones, hasta que en la etapa complementaria llegaron los goles. A los 16, el mediocampista Brian Fernández adelantó a la visita, pero rápidamente a los 27, Luis Ortíz, estampó el 1 a 1. El jugador saltó al campo unos pocos minutos antes, y si bien fracasó con el disparo del penal (Brian Aranda le adivinó el tiro), capturó el rebote que brindó el arquero y marcó la paridad en el marcador.

A esa altura de la jornada el campo de juego se encontraba en malas condiciones y se tornaba muy difícil, y cada vez más peligroso, disputar el partido con normalidad.

El desenlace con suspensión se precipitó a los 30 minutos en una acción de ataque de la visita, cuando Cristian Coccio avanzó por la banda izquierda hasta el área de Huracán y al intentar sacar un centro no pudo detener su andar, resbaló y fue a parar contra el muro perimetral, en la cabecera de la avenida Aviador Correa Fernández. El futbolista que ingresó para jugar el segundo tiempo (en reemplazo de Jorge González) se dio un duro golpe contra el muro, debió ser asistido en el campo y luego trasladado en ambulancia hasta la guardia del Hospital Escuela. En todo momento se encontró consciente y afortunadamente no sufrió una lesión de gravedad.

Como consecuencia de esto, a los 33 minutos, ante la persistente lluvia y teniendo en cuenta el peligroso estado del campo de juego, el árbitro Sergio Pérez, en una acertada decisión, resolvió suspender las acciones.