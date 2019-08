El interventor del PJ mantuvo sus primeros encuentros con dirigentes

Si bien asumirá formalmente esta mañana, ayer el interventor del Partido Justicialista Julio Sotelo tomó contacto con dirigentes del Frente de Todos, la alianza electoral que a nivel nacional respalda la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La primera directriz fue fortalecer la unidad de cara a las elecciones del 27 de octubre. La normalización partidaria se discutiría el año entrante.

El delegado normalizador designado por el Consejo Nacional del PJ, a cargo de José Luis Gioja, asumirá hoy a las 11 en la casa partidaria. De esta manera esperan reavivar la organización interna del justicialismo que aún no ha resuelto una clara conducción, tras la hiperfragmentación de ofertas en las legislativas provinciales de junio pasado y un resultado que no les permitió retener la mayoría de las bancas.

Sin embargo, las presidenciales será ocasión para reverdecer las estrategias, luego de unas Primarias que fortalecieron a la oposición local, con una elección que les permitió sacar 20 puntos de ventaja al oficialismo provincial y nacional. Ratificar los resultados de las Paso y ensanchar la diferencia fue la primera directriz del chaqueño Sotelo, quien en la tarde de ayer, se reunió con dirigentes del Frente de Todos, es decir, los peronistas y los sellos aliados.

“La intención es ratificar lo que se logró en las Primarias. La convocatoria es trabajar para el 27 de octubre, aumentar el 53% de los votos”, dijo a El Litoral el diputado y apoderado del Frente de Todos, Félix Pacayut.

En el encuentro participaron dirigentes de la mayoría de las líneas internas del peronismo y sus aliados. También estuvieron presentes intendentes para finiquitar la presentación de alianzas que se realizará hoy ante la Justicia Electoral. Sucede que 19 municipios renuevan bancas en el Concejo Deliberante. De este total, 18 están gobernadas por justicialistas.

En el Frente de Todos no habría grandes inconvenientes para repetir, a nivel municipal, la alianza de las Primarias para llevar boletas largas, es decir, con la fórmula presidencial adherida. Los frentes tienen plazo para presentar hasta esta medianoche (ver página 16).

Precisamente, la presentación de las alianzas será el primer acto formal de la nueva intervención del PJ. Orgánicamente, la comisión directiva quedó acéfala ya que no se había convocado a elecciones internas.

El Consejo Provincial había dilatado la elección, y, en medio de comicios municipales, provinciales y nacionales, encauzar la convocatoria para elegir autoridades, se tornó un camino sinuoso. Aunque algunos “compañeros” achacaron que la intención nunca fue normalizar. El 21 pasado venció formalmente la conducción del ex intendente de Goya, Gerardo Bassi, como así, del diputado nacional Jorge Romero, quien lo acompañaba en la vicepresidencia.

El segundo eje que apuntalará Sotelo será la normalización del partido. Esta, según evaluaron, se discutirá el año próximo, luego del trajín electoral. En tercer lugar, esta organización interna estará relacionada con la vocación de poder del PJ. Es decir, pensando en una posible Gobernación.

“El desafío es dejar un PJ en orden y con vocación de poder”, expresó Pacayut sobre el interventor. En cuanto al plazo que durará el proceso, aún no se estipularon fechas. Se estima que podría extenderse por un año y unos meses más.

Sotelo es parlamentario del Mercosur. De profesión abogado, es un dirigente del PJ chaqueño con amplia trayectoria. Fue consejero provincial, congresal nacional. También, fue electo en varias ocasiones en la vecina provincia, entre ellos, como concejal de Quitilipi. Además, fue presidente de la Cámara de Diputados del Chaco.