Argentina venció a Rusia en un nuevo amistoso previo al Mundial de China

El seleccionado argentino de básquetbol masculino derrotó ayer a su par de Rusia, por 85-64, en un amistoso de preparación camino al Mundial China 2019 que empezará este sábado, aunque la preocupación se instaló en el campamento albiceleste por la lesión que afecta a Facundo Campazzo.

El base cordobés, de 28 años, se retiró con “un esguince de tobillo derecho”, según el comunicado oficial de la Confederación Argentina (Cabb), con evidentes muestras de dolor y no volvió más al partido jugado en la ciudad de Ningbó, dirigiéndose directamente a los vestuarios, acompañado por el kinesiólogo Paulo Maccari.

El actual jugador del Real Madrid intentaba penetrar al canasto rival, cuando pisó mal y cayó al suelo automáticamente, tomándose el pie derecho. Faltaban 4m. 47s. para la finalización del tercer cuarto del ensayo preparatorio.

Según el parte médico preliminar, el ex Peñarol de Mar del Plata será evaluado en las próximas horas y “se analizará en detalle su evolución”.

En principio parece muy difícil, casi imposible, que Campazzo pudiese estar disponible para el debut oficial en el Mundial, programado para el sábado a las 9.30 hora argentina ante Corea del Sur, en la ciudad de Wuhan y por el Grupo B.

Y también se torna en incógnita saber si el cordobés podrá alistarse en los siguientes compromisos de la etapa clasificatoria: ante Nigeria (lunes 2 de setiembre, 5.30) y ante la misma Rusia (miércoles 4, 9.30).

El seleccionado albiceleste jugará hoy un amistoso, el último en la preparación, ante España, también en Ningbó. Aunque parezca una obviedad, el propio entrenador Sergio Hernández se encargó de descartar la presencia de Campazzo.

“Normalmente este tipo de lesiones no se diagnostican con fidelidad hasta que pasen unas horas. Puedo confirmar que tiene un esguince en el pie derecho y que no jugará ante España. Por ahora solamente eso”, describió el técnico bahiense, en declaraciones efectuadas al departamento de prensa de la Cabb.

En lo estrictamente deportivo, el DT diseñó un buen balance respecto de lo ofrecido por sus dirigidos: “En defensa hicimos un buen trabajo. Me voy conforme, pero hay que seguir trabajando. Tendremos que estar en nuestra mejor versión para pasar de ronda que es el objetivo inicial”, dijo Hernández.

En el partido ante Rusia, los destacados resultaron el alero santiagueño Gabriel Deck, con 17 puntos (5-12 en dobles, 0-2 en triples, 7-7 en libres) y 6 rebotes, y el base bonaerense Nicolás Laprovíttola, que anotó 16 tantos, recuperó 3 balones y entregó una asistencia.

El experimentado capitán Luis Scola (39 años) aportó 13 puntos (2-7 en dobles, 1-2 en triples, 6-8 en libres), 2 rebotes, 2 asistencias y un bloqueo.