“Fuimos de las provincias que mejor jugó al básquet”, destacó González

Germán “Colita” González siente orgullo al referirse al grupo humano y al equipo que conformó el seleccionado correntino de básquetbol que el domingo pasado cayó ante Formosa, por 81 a 78, en la final del 85º Campeonato Argentino en el estadio Cincuentenario formoseño.

“Dimos todo y no tenemos nada para reprocharnos. Le ganamos a provincias con mucha historia, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, que por ahí en otra época no era tan fácil competirle a estas provincias, pero le hicimos frente”, destacó el escolta de 27 años que jugó la temporada pasada el Torneo Federal para Sarmiento de Resistencia.

En una charla con El Deportivo de radio Continental, González expresó: “También siento el sabor amargo de que con un poquito más podríamos habernos llevado todo, no es lo mismo ser campeón que subcampeón”.

“Igualmente, estoy muy orgulloso de todo: del equipo, del cuerpo técnico, de los dirigentes de la Federación, la verdad que se armó un equipo bárbaro. Del primero al último estamos todos comprometidos a full con esta selección y es un proyecto de hace unos años con este cuerpo técnico, que es 100% correntino, con un equipo en un 95%, sacando al ‘Pipi’ Torné, somos todos correntinos, y eso me enorgullece muchísimo”, remarcó.

González aportó 14 puntos en la final contra el local. En cuanto al camino recorrido en el torneo, agregó: “Una vez que le ganamos a Tierra del Fuego nos sacamos la mochila de pelear por el descenso, sabíamos también que no había ningún ‘cuco’, y que había que demostrar en la cancha que podíamos dar el golpe. Entonces, asumimos eso con un carácter tremendo y fuimos de las provincias que mejor jugó al básquet, siento que nos respetaron un montón, que nadie quería cruzarse con nosotros porque no nos entregábamos nunca”, comentó.

Acerca del mano a mano con el seleccionado formoseño, relató que “fue un partido típico de una final, no lo llegué a analizar mucho aún con toda la amargura de la derrota, pero se fue dando, hicimos casi todo bien, menos en el tercer cuarto cuando ellos se nos vinieron y acercaron, con cosas que sabíamos que Formosa hacía bien.

También, la verdad que es un torneo muy desgastante, no es lo mismo jugar una vez por semana que hacerlo casi todos los días durante una semana, entonces los errores suceden por desgaste físico, eso hace que te vayas un poquito de foco”.

Además, se refirió a un fallo de los jueces que le permitió a Formosa ir a la línea, tomar una ventaja de 78-76, y luego, con pocos segundos en el reloj, disponer de una posesión a su favor. “Hubo una polémica arbitral, es muy loco esto, pero siempre pasa lo mismo con el tema de la localía. Faltando segundos para el final, estando el partido empatado, en una jugada dudosa cobran una falta antideportiva a Julián Morales, que la verdad que no veo que haya sido para una sanción así y me da mucha impotencia. No creo que lo hacen de mala fe, pero fue una falta en un momento clave, que realmente para cobrar eso no era, y nos condenó. Los árbitros son seres humanos y se pueden equivocar, pero si nos ganaban sin la falta esa yo hubiese estado más tranquilo hoy”, expresó su queja.

“Duele el pitazo sí, pero igual si nosotros hubiéramos hecho las cosas mejor lo ganabamos al partido, independientemente del pitazo ese”, agregó.

Corrientes elevó la vara

Germán González, junto a Sergio Zacarías y Agustín Insaurralde fueron campeones del certamen realizado en Corrientes durante el 2014. En aquella edición, el único título en el historial, vencieron en cancha de Regatas Corrientes por 84 a 62 al seleccionado de Santa Fe.

En 2017 llegaron a semifinales en Neuquén y este año perdieron la final en Formosa.

Para encontrar antecedentes como estos hay que remontarse lejos en el tiempo, al torneo de 1945 disputado en Corrientes, cuando el seleccionado provincial perdió en la final 50 a 27 contra Santa Fe.

“Es un grupo bárbaro, a la cabeza figura el ‘Tano’ López Ríos, pero todos los chicos lo sentimos como iguales a él y a todo su cuerpo técnico. Hay buena predisposición para jugar con esta camiseta. Venimos los que estamos del equipo campeón de 2014, más un grupo que viene de estos últimos años, al que se fueron sumando chicos jóvenes con ganas de jugar en la selección, como Ramírez Acevedo, el ‘Rolo’ Vallejos y Bonja, jugadores que me ilusiona que salgan de Corrientes”, resaltó el “Colita”.

“La verdad que en los últimos años llegamos a tres semifinales y fuimos subcampeones y campeones una vez, eso habla de resultados, hay un trabajo muy bueno que se está haciendo”, destacó quien la próxima temporada jugará la Liga Argentina en Central Argentino Olímpico de Ceres.

“Escuché mucho la frase ‘nos vemos el año que viene’, y eso me gusta mucho, habla de un contagio, se me pone la piel de gallina cuando los más chicos maman eso y sienten el compromiso de jugar por la camiseta de Corrientes”, finalizó.