Boca Unidos hace su último ensayo antes del inicio de la temporada

Boca Unidos jugará esta tarde ante Ferroviario el último amistoso de su preparación con vistas al partido que jugará por los 16avos de final de la Copa Argentina y al inicio de la competencia oficial en el torneo Federal A 2019/20.

El rival será Ferroviario, equipo que participa del torneo Oficial de primera división “A” de la Liga Correntina. Desde las 15 se enfrentarán los suplentes, mientras que después lo harán las formaciones principales.

Todo indica que los once titulares que pondrá hoy en cancha el técnico del conjunto “aurirrojo” Daniel Teglia, podrían ser los mismos que enfrenten por los 16avos de final de la Copa Argentina a Atlético Tucumán. El partido está programado para el miércoles 4 de septiembre, a partir de las 21.10, en el estadio Padre Martearena de Salta.

La semana pasada, el equipo “aurirrojo” le ganó un amistoso por 1 a 0 a San Martín de Formosa, que también integrará la zona A (Norte) del torneo de la tercera categoría del fútbol argentino. El único gol del amistoso fue convertido por Matías Espíndola. Previamente, Boca Unidos igualó 0-0 con For Ever, cayó 3-0 ante Sarmiento e igualó 1-1 frente al mismo rival.

En los juegos de preparación el equipo titular fue variando nombres, y en algunas ocasiones también hubo cambio de esquema táctico. Frente a los formoseños, que fue la mejor práctica de Boca Unidos, el sistema utilizado fue 4-2-3-1, con Cristian Núñez saltando a la titularidad como referente ofensivo por primera vez, a raíz de sus buenas actuaciones en el equipo alternativo.

La última formación del Aurirrojo fue con Aquino, Espíndola, A. Morales, Huth, Baroni; Fabro, Ojeda; Medina, Migone, G. Morales, Núñez.