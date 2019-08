Ante la falta de oferta salarial, seguirá la retención de servicios de transporte

En Libres, Goya y de manera parcial en Curuzú Cuatiá, se realizó la retención del servicio urbano de pasajeros para reclamar la adecuación de los haberes de los choferes locales a la escala nacional, como así también la implementación de otras mejoras tales como un aumento del 20% acordado para este año y un plus de $16 mil. También, conductores de colectivos de media distancia participaron de la medida. Anoche, ante la falta de una oferta salarial por parte de las empresas, los trabajadores resolvieron que hoy continuarán con las retenciones aunque con algunas diferencias en los horarios.

“A la mañana se hizo una asamblea y las unidades no circularon de 10 a 14, luego se realizó otra con los del turno tarde. Arrancamos con la medida a las 18 y en breve estaremos culminando y reanudando el servicio”, contó -minutos antes de las 22- el delegado de la UTA en Paso de los Libres, Lirio González, al ser consultado por El Litoral. En este contexto, comentó que “lamentablemente no recibimos ningún llamado, ni de las empresas ni de la Subsecretaría de Trabajo. Por eso estamos aguardando comunicarnos con nuestros representantes de la UTA en Corrientes para ver los pasos a seguir, considerando que hoy no recibimos una nueva oferta de recomposición y la que dieron en la audiencia del lunes, está muy por debajo de lo que nos corresponde”.

En Goya, también, tal como habían acordados los trabajadores del sector, ayer realizaron asambleas y retención del servicio urbano de pasajeros de 10 a 14 y de 18 a 22. “No nos queda otra opción que continuar reclamando, no podemos seguir así”, indicó un chofer oriundo de Goya al ser consultado por El Litoral. (Ver imagen)

Seguidamente, afirmó que “en asamblea se acordó seguir mañana (hoy) con las retenciones, aunque habrá algunas modificaciones en los horarios”. Con respecto a esto detalló que “los servicios urbanos en el interior volverán a realizar la retención de servicios de 10 a 14 y de 18 a 22. Mientras que aquellos que son de media distancia, harán la medida de 10 a 14 y de 16 a 21”. En este punto, destacó que esa diferencia de horarios responde a que “la mayoría de las unidades que van al interior de la provincia, deben partir en esas franjas horarias en las que haremos asambleas”.

A diferencia de los casos citados, en el caso del transporte urbano de Curuzú Cuatiá la retención de servicios ayer fue parcial. “Sólo de 10 a 14 no circularon, aparentemente desde la empresa sólo le dijeron que regía esa medida a los choferes de la mañana, los de la tarde parece que no estaban al tanto de que la retención los incluía a ellos también”, contó una fuente vinculada al sector de los conductores.

Mientras que en Ituzaingó y Mercedes, según lo manifestado por periodistas locales a este medio gráfico, el servicio urbano funcionó con normalidad.