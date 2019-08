Pizzi no tendrá en cuenta a Belluschi

“No va a ser considerado para el partido del fin de semana”, aseguró el entrenador de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi, sobre la ausencia del mediocampista Fernando Belluschi para el partido del próximo sábado ante Unión de Santa Fe.

El volante sufrió una contractura en el aductor medial de la pierna izquierda y el técnico “santo” reconoció que no lo quiere arriesgar ya que “no alcanzó a ser una lesión”.

De esta manera, el DT pasará al medio a Oscar Romero en el lugar de Belluschi y el lateral por izquierda sería Juan Ramírez o Nahuel Barrios.

“Por lo tanto decidimos no tomar riesgos”, aseguró el ex delantero de Rosario Central y Valencia de España, de 51 años, sobre la ausencia del volante.

Respecto al rival, Pizzi destacó que “lleva tiempo trabajando con la misma filosofía” y comentó que el equipo santafesino es “sólido” defensivamente.