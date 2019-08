Entradas para el Interligas y la Liga Nacional en el Parque

Los boletos para poder presenciar el cuadrangular clasificatorio del Interligas que tendrá como sede al Club de Regatas Corrientes del 6 al 8 de septiembre están a la venta en la secretaría de la entidad.

Sin embargo, la entidad Fantasma puso en en marcha la promoción “Jugá con nosotros” que le permitirá a aquellos que compren el abono a platea para la temporada 2019 – 2020 de la Liga Nacional de Básquetbol presenciar el Interligas sin costo alguno.

El valor de los abonos a plateas para presenciar las tres jornadas, con dos partidos en cada una del Interligas, quedó estipulado en: 450 pesos para socios y 600para no socios.

En tanto que las entradas, siempre al sector plateas, por día tendrán un valor de: 250 pesos plateas para socios y 400 para no socios.

Mientras que las populares costarán 50 pesos para socios y 100 para no socios.

En esta competencia, además del local, estarán presentes Comunicaciones de Mercedes, Pato Basquete de Paraná (Brasil) y Universo Brasilia. El ganador de este cuadrangular avanzará a la final del certamen.

Para seguir a Regatas como local, en su décimo quinta temporada consecutiva en la Liga Nacional, se fijaron los siguientes precios para los abonos a plateas: 5.600 pesos para social y 7.500 para no socios.

Comprando estos boletos, el espectador tendrá la posibilidad de ver los juegos del Súper 20 que dispute Regatas en el estadio José Jorge Contte (no incluye el Top 4 en el caso de clasificar la entidad remera).