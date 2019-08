Cambá Cuá ganó y sigue prolongando su dominio

Se completa la actividad liguista del fin de semana

Con partidos en cancha de Libertad se completará hoy la agenda del fin de semana de la Liga Correntina de Fútbol.

Se disputará un cotejo por la fecha 15 del certamen de la A y otro por la jornada 14 del torneo de ascenso.

También habrá actividad de la competencia femenina con tres juegos correspondientes a la octava fecha.

HOY

Cancha de Libertad

14.00 (Primera B) Barrio Quilmes vs. Soberanía. Arbitro: Nicolás Rodríguez.

16.00 (Primera A) Mandiyú vs. Invico. Arbitro: Víctor Vallejos.

19.00 (Femenino-Zona B) Robinson vs. Libertad. Arbitra: Marta Carbonelli.

20.00 (Femenino-Zona B) Curupay B vs. Popular A. Arbitro: Nicolás Rodríguez.

21.00 (Femenino-Zona A) Curupay A vs. Deportivo Mandiyú. Arbitro: Leonel Billanueva.