Comienza mañana el pago del plus de $1.300 a estatales provinciales

La Provincia iniciará mañana el cronograma de pago del plus remunerativo de $1.300 correspondiente al mes de agosto. Como es habitual, se abonará en tres días y de acuerdo a la terminación del documento de los trabajadores.

El gobernador Gustavo Valdés anunció, a través de su cuenta oficial de Twitter: @gustavovaldesok, que este adicional se empezará a abonar este miércoles 7 de agosto. La liquidación del plus de $1.300 que comprende a trabajadores provinciales activos y pasivos comenzará mañana, día en el que percibirán los agentes de la administración pública provincial –activos, jubilados y pensionados- con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

El cronograma continuará el jueves 8, jornada en la que se pagará a los agentes con documentos terminados en 4,5 y 6. Finaliza el viernes 9.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial destacaron que con el pago del plus remunerativo de $1.300, el Gobierno Provincial vuelca 104 millones de pesos.

En relación a la pauta salarial, vale recordar que el mes pasado se incrementaron los adicionales remunerativos ejecutándose así un nuevo aumento salarial en el marco de la política prevista y acordado para 2019. El adicional remunerativo de $5.500 se elevará en julio próximo a $5.800, y el plus remunerativo de $1.000 sube a $$1.300. Además, aún están pendientes otros dos tramos de incrementos en ambos conceptos en septiembre y en noviembre próximo.