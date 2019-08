El sótano del Jardín “Gotita traviesa” se inunda por filtraciones

Directivos del Jardín de Infantes “Gotita traviesa” denunciaron ayer un problema de filtración de agua servida que provocó la inundación del sótano y del subsuelo de la Escuela Moreno, edificio contiguo. Según aseguraron, vienen realizando reclamos al Ministerio de Educación desde hace años, pero no pueden conseguir una solución definitiva.

Estela Dieringer, directora de la institución, contó a Radio Dos que “hay una movilización a nivel de tutores por el olor que despide esta agua estancada que tenemos en el sótano. Hace varios años ya, no es nuevo, realizamos pedido al Ministerio de Educación, envían al personal pero solucionan temporalmente el problema y necesitamos una solución definitiva”, subrayó.

La directora afirmó que “hay que hacer un trabajo profundo para reparar, porque hoy nos encontramos con 40 centímetros de agua servida. Me comuniqué con la empresa para que pueda venir a ver lo que pasó”. “Nunca hicieron un informe de cuál podría ser la solución definitiva, desde los años que yo estoy acá, es un edificio muy antiguo, de más de 50 años, y por eso necesita una reforma más profunda”, finalizó.