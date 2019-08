Báez: “La retención de servicio sería ilegal y es imposible el pago de la escala nacional”

Siendo hoy el día clave para la definición de la medida de retención de servicio que se aplicaría desde mañana en la prestación de transporte público de pasajeros, El Litoral consultó a Roberto Báez, titular de la empresas Turismo Miramar y Miramar Estrella Unión Transitoria, sobre la posibilidad de abonar a sus trabajadores el acuerdo nacional y dijo que “en este contexto es imposible y si bien nosotros no tenemos convocatoria de acreedores, hemos presentado el proceso preventivo de crisis. Nosotros no tenemos problemas laborales con los trabajadores, pero no estamos en condiciones de cumplir en este sentido”.

Mientras que en lo que respecta a la retención de servicio que se haría efectiva mañana en caso de que no se abone el acuerdo nacional Báez dijo que “los trabajadores no pueden realizar medidas de fuerza porque estamos en proceso de negociación, los plazos no han vencido e incluso desde hoy (por ayer) se inició oficialmente este período. Y si bien la presentación la hicimos el 10 de julio, la misma no empezó a correr, ya que la UTA impugnó la competencia de la Subsecretaría de Trabajo que recién hoy (por ayer) se declaró competente y notificó a las partes iniciando el período, el cual ellos consideran vencido y no es así”.