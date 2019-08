Fundación de Bella Vista reitera su pedido de ayuda y busca “padrinos”

Desde la ONG, que lucha contra el consumo de sustancias y brinda asistencia alimentaria a cerca de 450 chicos en Bella Vista, volverá a pedir a las autoridades locales que les brinden ayuda para construir un salón ya que no cuentan con espacio físico para poder desarrollar sus actividades. Actualmente poseen la concesión por tres años de un playón en inmediaciones del ex Tiro Federal, pero no tienen un permiso de obra, y aunque se encuentran gestionando la autorización, ante la falta de respuestas, decidieron comenzar a armar los estribos de hierro para, en un mediano plazo, comenzar a construir. Asimismo indicaron que se encuentran buscando “padrinos”, que puedan aportar por ejemplo “máquinas de coser, de bordado o herramientas, para que vengan las madres, esposas y así acercar también a los chicos que tengan problemas con el consumo”. En este sentido aclararon que tiene “todo en regla”, están inscriptos en Afip, poseen cuenta corriente y están exentos de impuestos.

Como informó El Litoral en ediciones anteriores, la ONG presentó el proyecto “Ni un pibe menos por la droga” en el marco del programa Presupuesto Participativo Joven 2018. Esa propuesta quedó seleccionada en 4° lugar y por ello obtuvieron la suma de $150 mil. De este monto total, habían percibido en primer lugar aproximadamente $26 mil; en tanto que semanas atrás, les otorgaron una orden de compra de $70 mil para materiales de construcción. En esa oportunidad, el presidente de la fundación, Pablo Altamirano, había manifestado a este medio que “la idea es destinar esos materiales para levantar un SUM al lado del playón del Tiro Federal pero -por ahora- no tenemos el permiso para construir. Por eso vamos a tratar de gestionar para que nos habiliten a edificar”. En los últimos días en diálogo con este medio, Altamirano indicó que comenzaron con el armado de estribos, que son estructuras de hierro que se colocan en la base de las construcciones. Pero para eso necesitan más material y por el momento no cuentan con dinero para adquirirlo. “Cada barra sale $205. Por ejemplo para los estribos necesitamos 39 barras de 6 milímetros. Ahora sólo tenemos 26; es mucho dinero, pero de a poco vamos”, sostuvo, y aclaró que “cuando tengamos todos los estribos vamos a tratar de comprar los otros hierros.

Chamigo Porá trabaja en Bella Vista en articulación con el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Junto a esta organización presentaron el 13 de junio de este año una nota dirigida al intendente y a la secretaría de Desarrollo Humano, en la que solicitaban materiales de construcción como cemento, cal, arena, hierro, etc.

En la misiva aclaran que estos elementos serían destinados a “seguir mejorando el playón que se encuentra en el barrio Buena Vista y que fuera cedido a la fundación Chamigo Porá”. Desde la ONG indicaron que no recibieron ningún tipo de respuesta.