Ley de Salud Mental: aseguran que el órgano de revisión será tratado

Si bien el proyecto para poner en funcionamiento el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental N° 26.657 en Corrientes se encuentra desde hace más de un año sin ser tratado en la Cámara de Diputados, desde la Comisión de Salud de este espacio legislativo aseguraron que no tienen en mente “archivar” la iniciativa. Pese al lapso de tiempo transcurrido desde su entrega hasta hoy, sostienen que el texto “está en etapa de consulta” y sería debatido cuando todo esté consensuado y analizado.

“Se armó una reunión en Legislatura con los de la Mesa de Enlace y referentes de Nación, pero hay cosas que fueron cuestionadas por familiares de pacientes”, había comentado la presidenta de la Comisión de Salud, Albana Rotella.

Este órgano de revisión es importante ya que se encargará de controlar la aplicación de la Ley de Salud Mental en la provincia. Sin embargo, está estancado en la Comisión de Salud desde mediados de 2018. En abril de este año, 12 meses después de la presentación del texto, referentes de la Mesa de Enlace que se conformó para impulsar la correcta implementación de la normativa nacional, concurrieron a Diputados para explicarles la importancia de su propuesta.

En este sentido, desde las organizaciones que vienen bregando por la implementación de esta herramienta señalaron que insistirán con los pedidos de novedades del tema en la Legislatura, y no descartan otro tipo de actividades a medida de que pase el tiempo y no haya movimientos por parte del proyecto.

Vale recordar que el director nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, visitó Corrientes la semana pasada, para reunirse con el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo y otros funcionarios de la cartera. En la oportunidad, según informaron desde la Provincia, no se trató el tema del órgano de revisión.