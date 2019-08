Se agrava el caso tras la muerte de la mujer amputada por error

La Justicia espera los resultados de pericias médicas para determinar si la muerte de la mujer amputada por error en una clínica de Berazategui ocurrió por mala praxis y si imputa a los dos médicos investigados de homicidio culposo.

La mujer de 66 años a la que le amputaron la pierna sana en una clínica del partido bonaerense de Berazategui murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en un sanatorio porteño.

“Hasta que los peritos médicos no se expidan, la carátula sigue siendo lesiones culposas; una vez que concluya la autopsia y las pericias, veremos si tanto la muerte de la mujer como la amputación de la pierna son por mala praxis tal como dice la denuncia”, dijo a Télam la fiscal de la UFI 7 de Berazategui, Karina Santolín.

La fiscal destacó, además, que la clínica “Nuevo Sanatorio Berazategui” “acumula otras denuncias por supuestas malas praxis que se investigan en su fiscalía y eso motivó los allanamientos realizados. Por el caso de esta mujer están imputados los cirujanos Rico y Cardozo”.

Para Santolín, “no existe incompatibilidad, no configura delito que un médico cirujano sea propietario de una casa funeraria, sí se trataría de una falta ética”.

“Pero las investigaciones por supuestas malas praxis no están relacionadas hasta el momento con esta vinculación, no consta en la causa esta relación, hasta el momento no se investiga otro delito que no sea mala praxis”, dijo Santolín.

La abogada que representa a presuntas víctimas de mala praxis en la Clínica, Paola Stekloff, había denunciado que el cirujano Fernando Palladino era, a su vez, propietario de la casa funeraria Casa Central, situada a una cuadra del sanatorio y que se facilitaba a los familiares de personas que fallecían en la clínica la dirección y los teléfonos de esta casa de sepelios.

La mujer que falleció anoche, Magdalena Leguizamón, se encontraba internada en la clínica Ceni del partido bonaerense de Quilmes, a donde había sido derivada desde el Nuevo Sanatorio Berazategui donde sufrió la amputación de su pierna izquierda sana en lugar de la derecha que estaba afectada por la diabetes.

La mujer se descompensó el martes al mediodía y se decidió su traslado al hospital Güemes, ubicado en el barrio porteño de Almagro, donde a las 22.30 falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.