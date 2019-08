Incendio en la ET Santa Catalina dejó sin energía a la zona sureste de la ciudad

Durante la siesta de ayer la Estación Transformadora (ET) Santa Catalina, que se ubica sobre la avenida Maipú y es operada por la firma Transnea, sufrió un grave incendio producido por distintas fallas que afectaron diversas celdas de 132 kV. Esto generó la interrupción del suministro de energía en más de una decena de populosos barrios de la Capital, que en algunos casos se extendió hasta el cierre de esta edición.

Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) explicaron que durante la tarde de ayer se realizaron tareas de generación de 800 metros de nuevas líneas de conexión hacia otros centros de distribución, con el fin de restablecer progresivamente el servicio tanto en la ciudad como en algunas localidades del interior provincial que se vieron afectadas.

Corrientes Capital, Bella Vista, Colonia Brugne, Sarmiento y Santa Catalina fueron las dependencias afectadas por el grave incendio. Además de los barrios Laguna Seca, Pirayuí, San Antonio, San Roque, Alta Gracia, Pirayuí, Unión, Laguna Seca, Villa Raquel, Doctor Montaña, Nuevo, Quintana, Madariaga, Güemes y Mil Viviendas, entre otros, también se quedaron sin energía zonas de San Cayetano y Riachuelo.

El incendio en las instalaciones de la ET Santa Catalina, ubicada al kilómetro 8 de la avenida Maipú, se registró en horas de la siesta de ayer. Las llamas afectaron las celdas de 132 kV produciendo no sólo importantes daños en los transformadores, sino también dejando sin energía a numerosos barrios de la zona sureste de la Capital.

Dotaciones de bomberos y agentes de la Policía de Corrientes trabajaron para repeler el fuego y la Dpec debió llevar a cabo diversas maniobras durante la tarde para ir restableciendo progresivamente el suministro en las comunidades de la ciudad que fueron afectadas.

Desde la Dpec informaron a El Litoral que se encontraban generando una línea de emergencia de 800 metros, como también conexiones alternativas a distintos centros de distribución de la ciudad para paliar la falta de energía e ir progresivamente subsanando los inconvenientes.

Con la ET Santa Catalina fuera de servicio y diversas instalaciones de la Dpec funcionando, durante la tarde y noche de ayer se fue restableciendo el suministro eléctrico en la mayor parte de las zonas damnificadas, y al cierre de esta edición restaba la normalización de un 20% de la región del Laguna Seca y en barriadas como Doctor Montaña y Esperanza ubicadas al Sur de la Capital.

A su vez, encargados de las tareas señalaron que la mayor parte del personal en servicio de la Dpec se encontraba trabajando para subsanar la falla registrada en las instalaciones de Transnea y que por la magnitud del siniestro, refuncionalizar la ET Santa Catalina podría llevar varias semanas debido a las condiciones en las que quedaron las maquinarias, luego de ser afectadas por las llamas. A partir de ahora, la firma Transnea deberá investigar las causas del incendio que provocaron los inconvenientes en múltiples barriadas de la ciudad durante la tarde de ayer. Inicialmente desde la Dpec señalaron que la falla fue ocasionada por un cortocircuito en una protección de los transformadores de la ET Santa Catalina lo que causó las llamas y el posterior apagón.