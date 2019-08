Intentaron robar en las instalaciones de un club deportivo

En Esquina denunciaron un intento de robo a las instalaciones del Club San Martín de esa ciudad, donde los delincuentes alcanzaron a forzar las rejas de una de las ventanas.

La denuncia del delito fue radicada ante la Comisaría Segunda por el presidente de la entidad deportiva, Luis Servin, quien precisó que el personal de limpieza que llegó ayer a la mañana a realizar sus tareas se encontró con la desagradable sorpresa. Afirmó que el daño fue en las rejas de la subsede donde se encuentra el estadio de fútbol, publicó Actualidad Esquina.

Además, Servin contó que “los delincuentes rompieron los hierros con intenciones de ingresar, pero afortunadamente no lo pudieron hacer. En otras ocasiones ya nos pasó que rompieron baños y se robaron reflectores y cables, entre otros elementos”.

Los pesquisas creen que el repentino acercamiento de alguna persona puso en fuga a los delincuentes que en esta ocasión no lograron lo que se proponían, aunque de todos modos la situación no deja de ser preocupante.