Plan Costero: colectivo espera definiciones sobre los predios

Tras la subasta de los tres lotes del ex barrio militar (donde no hubo oferentes) llevado a cabo por el Gobierno de la Nación, desde el colectivo local integrado por profesionales de diversas áreas, ciudadanos y concejales capitalinos señalaron que se encuentran a la espera de definiciones en cuanto al destino de los terrenos públicos que se encuentran comprendidos en el controvertido Plan Costero, desarrollado entre la Municipalidad de la ciudad de Corrientes y el Gobierno de la Provincia.

Los predios en cuestión son el de Vías Navegables, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el ex Regimiento Nº 9, donde incluso se presentaron medidas judiciales para intentar frenar el avance de iniciativas inmobiliarias privadas ante la falta de espacios participativos para la ciudadanía en las modificaciones de normativas de planeamiento urbano y usos de espacios públicos.

“La falta de oferentes en la subasta de lotes del ex barrio militar abrió un interrogante sobre qué sucederá con los demás predios que se encuentran disponibles dentro del Plan Costero. Tampoco hay certezas sobre la determinación del Gobierno de la Nación con respecto al futuro de dichos lotes”, explicaron a El Litoral desde el colectivo local conformado por profesionales de la arquitectura, ciudadanos y concejales. “Actualmente, nos encontramos trabajando en varias presentaciones públicas sobre la situación del Plan Costero, incluso acudimos al Observatorio de Derecho a la Ciudadanía que trabaja en situaciones similares que se dan en Capital Federal”, manifestaron.

Otros de los terrenos públicos que se encuentran contemplados en el Plan Costero para la ejecución de emprendimientos inmobiliarios privados, pero que también tuvieron una fuerte resistencia por parte de la ciudadanía, son los predios del ex Regimiento Nº 9 (donde funciona un Sitio de la Memoria) y los edificios de la DNV y de Vías Navegables.