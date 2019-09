Una película hecha en Corrientes, entre las 10 mejores del siglo

En septiembre de 2017, cuando Zama se estrenó en las salas de Argentina, generó una repercusión pocas veces vista. Algunos espectadores, los más habituados a consumos comerciales, se mostraron asombrados y algo inquietos. Pero hubo una gran cantidad de personas que salieron del cine con un entusiasmo inédito. Y eso la crítica lo reflejó. Evidentemente, estábamos frente a una película distinta.



El diario británico The Guardian acaba de realizar una lista con las mejores del siglo. Son cien títulos, en total. El film de la argentina Lucrecia Martel quedó dentro del ranking, en el puesto nueve. La mejor, según estos críticos, es Petróleo sangriento (2007), de Paul Thomas Anderson. Le siguen Doce años de esclavitud (2013) de Steve McQueen y Boyhood (2014) de Richard Linklater.



Zama, basada en el libro homónimo de Antonio Di Benedetto, tiene como personaje principal a Diego de Zama (interpretación del español Daniel Giménez Cacho), un funcionario americano de la Corona que espera una carta del Rey que lo aleje del puesto de frontera en el que se encuentra estancado. Esa necesidad marca el ritmo de la trama y desborda de incertidumbre y ansiedad todo lo que vendrá después.

"Zama va a necesitar mucho tiempo para personas que así, de primera, no les va a interesar. Pero pienso que va a haber un público que va a ir y que finalmente va a disfrutar la película. Mi recomendación al público es que se entregue, porque en esta película hubo cientos de personas trabajando para brindarles algo. Y lo hemos logrado", había dicho Martel en una entrevista con Infobae.



A continuación, la lista de las primeras diez.



2) Doce años de esclavitud (2013, Steve McQueen)



3) Boyhood (2014, Richard Linklater)



4) Under The Skin (2012, Jonathan Glazer)



5) Con ánimo de amar (2000, Wong Kar-Wai)



6) Escondido (2005, Michael Haneke)



7) Todas las vidas, mi vida: Synecdoche New York (2008, Charlie Kaufman)



8) Luz de luna (2016, Barry Jenkins)



9) Zama (2017, Lucrecia Martel)



10) Team America Policía Mundial (2005, Trey Parker)