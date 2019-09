Desde el oficialismo aseguran que el Concejo no fue caja de resonancia electoral

“Venimos conformes con el trabajo porque logramos que cada una de las sesiones no se viera entorpecida por las elecciones”, dijo el presidente del Concejo Deliberante, Norberto Ast, quien en diciembre asumirá mandato en la Cámara de Diputados.

“Los concejales pusimos como eje del debate hacia adentro y no trasladamos al recinto las cuestiones electorales. Hemos discutido diversas cuestiones de la ciudad y hemos dado un gran paso en ese sentido”, dijo a Mega 24 respecto de la labor parlamentaria. Aunque hubo periodos de polémica, como los pedidos para retrotraer el Plan Costero, en la previa a las elecciones provinciales.

En medio del periodo entre las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y las generales de octubre, las sesiones fueron livianas de debate y polémica. Aunque esta semana se suscitó un contrapunto con un pedido de informe del oficialismo sobre el ingreso de 22 millones de pesos a las arcas municipales en 2014, para urbanización y regularización dominial durante la gestión de Fabián Ríos.

Por su parte, el ex intendente y próximo concejal había manifestado previamente su queja por las demoras en la entrega de viviendas sociales en el barrio Esperanza. Esto motivó un pedido de informe de la oposición y una reunión de ediles de ambos bloques con el interventor de la Caja Municipal de Préstamos, Oscar Moulin.