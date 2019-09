El líder, Unión, visita a Douglas Haig

Unión de Sunchales, único líder con puntaje ideal de la zona A (Norte) del torneo Federal A 2019/20, tendrá una riesgosa visita a Pergamino, donde lo espera Douglas Haig, que viene de conseguir los primeros puntos al vencer de visitante a Crucero del Norte.

El partido, correspondiente a la tercera fecha del campeonato, se jugará desde las 15.30 en el estadio Miguel Morales, y será arbitrado por Darío Sandoval.

El programa para hoy comprende además los siguientes partidos: 15.00 Defensores de Pronunciamiento - Sportivo Belgrano (Jonathan Correa); 16.00 San Martín - Central Norte (Luis Lobo Medina); 17.00 Sarmiento - Juventud Unida (Nelson Bejas); 18.00: Sportivo A. C. - Def. de Belgrano (Nahuel Viñas).

La fecha, en la que queda libre Chaco For Ever, se inició el viernes a la noche en Santiago del Estero, con la victoria del local, Atlético Güemes, que le ganó a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 1-0 con gol de Raúl Zelaya.