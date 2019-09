Chaco-Corrientes: aguardan que depositen el dinero para normalizar el servicio

En el marco de las medidas de fuerza que realizan trabajadores del servicio de transporte interprovincial Chaco-Corrientes desde el jueves pasado, precisamente de la firma Ataco Norte, se está llevando adelante en la vecina ciudad en reclamo del pago de la escala nacional y desde la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) del Chaco esperan que hoy los empresarios depositen el monto adeudado.

En relación a esto, en la ciudad vecina no se está prestando el servicio urbano, medida que afecta a una de las empresas que brinda el servicio interprovincial. Se pudo saber que el Municipio de Resistencia labró actas el pasado viernes a las empresas que no restablecieron el servicio y el Gobierno provincial informó ayer que seguirá el mismo camino, de no cumplir con el servicio. Sin embargo, no hubo modificaciones y el paro continuará hasta que se abonen los salarios adeudados.

Ante este panorama, el servicio Chaco-Corrientes es prestado desde el jueves solamente por la firma Ersa, la cual de acuerdo a lo informado por la UTA Chaco pagó el monto de la escala nacional a sus trabajadores.

No obstante, en la UTA Chaco confían en que hoy, cuando los bancos comiencen a operar, se les acreditará a los trabajadores el monto adeudado; desde el sindicato afirmaron que esperarán hasta las 14, horario en que cierran las entidades bancarias y de acreditarse el pago, restablecerán el servicio, de lo contrario, la medida continuará.

Medida y salarios

“La medida se debe al incumplimiento de un acta, en la que las empresas se comprometieron a abonar un aumento del 20% a los trabajadores, correspondiente a la “negociación colectiva de trabajo” había afirmado el subsecretario de Transporte de la Provincia, Roberto Medina, quien también rubricó dicha acta el pasado 5 de agosto.

Desde la Unión Tranviarios Automotor Chaco aseguran que además de ese 20%, hay otro pago adeudado con lo cual la suma total sería de $10.500 por trabajador.