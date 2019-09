Gimnasia perdió en el debut de Maradona

Diego Armando Maradona debutó ayer como entrenador de Gimnasia La Plata con una derrota ante el vigente campeón de la Superliga, Racing, por 2-1 en el Bosque platense que se vistió de fiesta para recibir al ídolo, pero sufrió por la quinta caída consecutiva en las seis fechas jugadas en la temporada.

El “Lobo” de Maradona empezó perdiendo por el gol de Diego González a los 36 minutos del primer tiempo luego de un grosero error del arquero Alexis Martín Arias, lo pudo empatar a los 6' del segundo tiempo a través de Matías García pero inmediatamente, a los 8', Matías Zaracho convirtió el gol que amargó el debut de Maradona.

Gimnasia sufrió la quinta caída y con apenas un punto se mantiene en la última posición de la Superliga, aunque salió del fondo en la tabla de los promedios del descenso por la derrota de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Racing, en tanto, consiguió su segunda victoria en el campeonato y con nueve puntos ya se acerca a los primeros diez puestos luego de un arranque complicado.

El equipo de Maradona fue voluntarioso, pero recibió los dos goles en los mejores momentos del equipo en el mediodía del Bosque platense.

El gol del “Pulpo” González llegó cuando el dueño de casa había generado las dos mejores situaciones de riesgo del partido. Pero en la primera de peligro para Racing falló el Arias de Gimnasia que no pudo contener el cabezazo de González, que no parecía complicado luego de un tiro de esquina desde la izquierda.

El equipo del “Diez”, que estuvo muy activo en las indicaciones y en los reclamos, alcanzó el empate en el inicio del segundo tiempo luego de una buena jugada por derecha que terminó con un preciso cabezazo de Matías García, el “10” del “lobo”, que desató un furioso festejo en el estadio Juan Carlos Zerillo.

La alegría de Maradona y del pueblo “tripero” fue efímera porque después de sacar del medio Racing elaboró una estupenda maniobra colectiva encabezada por David Barbona, que finalizó con la arremetida de Matías Zaracho adentro del área chica tras el rebote que había generado el remate del ex Atlético Tucumán.

A Racing le alcanzó con ser ordenado y preciso a la hora de dar los golpes para noquear a su rival, pero no le sobró nada.

El próximo desafío de Maradona y su equipo será la visita a Talleres de Córdoba donde intentará cortar una racha de doce partidos sin ganar, con nueve derrotas y tres empates.

Racing, por su lado, recibirá a Arsenal en Avellaneda.