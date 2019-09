“Nos ganaron con goles sucios”

Diego Maradona lamentó los goles “sucios” que convirtió Racing en victoria por 2-1 que amargó su debut en Gimnasia, pero remarcó que aunque le duele en “el alma” esta derrota no significa “un paso atrás”.

En su primera impresión tras su debut, Maradona consideró que Racing mostró un fútbol “práctico” que no comulga con sus ideas y lamentó los goles “sucios” del equipo dirigido por Eduardo Coudet, quien también recibió un “palito” del “Diez”.

“Puede no gustarme el fútbol de Racing, pero fue práctico. Nos ganaron con dos goles sucios”, declaró el astro apenas terminado el juego.

Diego lamentó que los tantos conseguidos por el rival hayan derivado de un claro error del arquero Alexis Martín Arias, tras un cabezazo de Diego González en el primer tiempo y con un rebote que favoreció Matías Zaracho para el segundo, dos minutos después de conseguido el empate en el segundo tiempo.