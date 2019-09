Heridos en un vuelo de Aerolíneas que atravesó turbulencias

Ocho pasajeros de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que procedía de Miami y aterrizó esta tarde en el aeropuerto internacional de Ezeiza, sufrieron golpes y contusiones por las que fueron atendidos por personal de Sanidad, luego de que la aeronave atravesara una zona de turbulencias mientras volaba sobre la cordillera de Los Andes.



Según informaron fuentes de la compañía, "el vuelo AR1303 procedente de Miami y con destino el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, enfrentó turbulencia en vuelo, siendo las 17,50, hora local. Hubo pasajeros y tripulantes golpeados que fueron atendidos en el aeropuerto al aterrizar".



Aerolíneas indicó que "el avión transportaba 251 pasajeros, más la tripulación" y a su arribo, a las 19,09 horas, "se desplegó el mecanismo de atención sanitaria previsto para estos casos, incluyendo médicos y ambulancias por si fuera necesario".



"Al descender del avión, ocho pasajeros fueron atendidos en Sanidad, en el propio aeropuerto. Y una tripulante, por su parte, sufrió un golpe y también fue asistida. Ningún caso revestiría gravedad, según el primer reporte", agregaron las fuentes.



El avión enfrentó un fenómeno de turbulencia al cruzar la Cordillera de los Andes, que se denomina "turbulencia clara" o "vinto claro" porque no puede ser detectado por el radar.



Esos fenómenos, según su intensidad, pueden generar movimientos no previstos en el avión, pero no ponen en riesgo la seguridad del vuelo.



Los pasajeros al arribar comentaron lo sucedido y destacaron el profesionalismo y dedicación de todo el personal de Aerolíneas Argentinas, de Sanidad, de la PSA y demás áreas operativas del aeropuerto de Ezeiza en la atención a los pasajeros.