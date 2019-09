“Messi es patrimonio de la Liga Española”

Lionel Messi “es patrimonio de La Liga” de España y como tal “no encontrará un mejor lugar para terminar su carrera deportiva”, lo que desalienta su posible salida de Barcelona a futuro, sentenció Fernando Sanz, director de Relaciones Institucionales Internacionales del torneo español.

“Nuestra liga es la mejor competición del mundo y para un jugador, a nivel profesional, estar en ella es casi como tocar el cielo con las manos. No me caben dudas de que La Liga es el mejor lugar en el que pueda estar”, aseguró Sanz en una entrevista exclusiva con Télam durante su breve paso por Buenos Aires.

“Ojalá no se vaya nunca y termine su carrera en nuestro fútbol. Desconozco los términos de su contrato en Barcelona, si existen condiciones para su salida será un problema del Barsa y Messi”, enfatizó en relación a la cláusula de liberación de su contrato, que fue revelada hace dos semanas por la prensa española.

“Messi es patrimonio de la Liga y lógicamente también patrimonio del Barcelona. Es un jugador único, irrepetible, que ha logrado vencer barreras y hacer cosas que serán muy difíciles de ver en otro jugador. Nos ha malacostumbrado porque al lograr imposibles todos los fines de semana nos ha hecho creer que ello es normal”, elogió.