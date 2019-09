El lunes arranca el pago del plus a municipales

La Municipalidad de Corrientes confirmó que este lunes 23 de septiembre acreditará el plus extraordinario de 700 pesos al personal comunal. Vale señalar que fue una medida acordada en paritarias, tras un pedido del sector trabajador como medida para paliar el escenario posdevaluación, luego del lunes negro tras las primarias de agosto.

El plus extraordinario se abonará en septiembre, octubre y en noviembre, de acuerdo con lo convenido en mesa paritaria de agosto pasado. Además, en dicha mesa se decidió elevar el plus ordinario de 500 a 1.000 pesos.