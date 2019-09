Monte Caseros: citarán a vecinos para conocer si había antecedentes de violencia

Todo Monte Caseros aún está conmocionado por el femicidio seguido de suicidio, ocurrido el viernes último en horas del mediodía y ahora los investigadores comenzarán a citar a los vecinos y personas allegadas, para saber si existía antecedentes de violencia entre ambos.

Así lo confirmó el comisario Héctor Ayala, jefe de la Comisaría Segunda en relación con el femicidio de Roxana Sánchez (47) que fue ahorcada y del posterior suicidio del enfermero Marcos Márquez (43).

“Todavía estamos en plena etapa de investigación para poder determinar el motivo, pero se puede observar que pudo haber existido una discusión y posteriormente una situación sentimental que provocó justamente estas muertes”, explicó ante Austral Correntina.

Añadió que “los signos visibles son de ahorcamiento, lo que se va a determinar a través de las pericias son los momentos, los tiempos y de qué manera se fueron desarrollando estos hechos de acuerdo con las mediciones y lo observado por los peritos”, señaló.

En otro orden de cosas explicó que los vecinos “van a ser citados. En su tiempo colaborarán seguramente si escucharon ruidos extraños.

En un principio nos preocupó el ingresar al lugar con la presencia de peritos y médicos, levantar todos los indicios y datos que nos puedan servir para aclarar mucho más el panorama”, señaló.

En cuanto a los cuerpos planteó que “ahora fueron trasladados a la Morgue del Hospital local para ser nuevamente examinados con mayor detenimiento por el doctor Martín Areta.

Luego se van a realizar las citaciones, los testimonios, verificaremos la situación sentimental entre ambas personas, de qué manera era, si era conflictiva, si había otras situaciones que podían impulsar este trágico final”, explicó.

Carta

Por otra parte sobre el escrito encontrado señaló que “los detalles no les puedo informar, pero existe ese testimonio. Ese elemento va a ser también objeto de la investigación”.

Aclaró por otro lado que “no fueron encontradas armas cortantes ni de otro tipo. Solamente hay una soga que prendía del techo que justamente va a ser objeto de investigación.

Nosotros podríamos decir en un principio que sería el elemento que utilizó para quitarse la vida el masculino”, estimó.

En cuanto a si existían antecedentes de violencia de género sostuvo “eso lo vamos a solicitar, todavía no tenemos la información oficial. Vamos a acudir a expedientes, solicitar también a la dependencia jurisdiccional pertinente un informe más acertado del que podemos decir o interpretar de esta situación”, remarcó.

El hecho sucedió el pasado viernes 20 de septiembre en un domicilio de calle Sáenz Peña al 70 en el barrio Florida. Una de las hijas de la mujer fue quien descubrió el hecho, porque su mamá no le respondía los mensajes.