A cuatro décadas de su primera caminata, volvió por el milagro de su hija

Pablo Vargas es de Pueblo Libertador y ayer volvió a peregrinar a Itatí para agradecer por una intención familiar. En diálogo con El Litoral contó que “vine en 1980 y varias veces, pero hace tiempo que no lo hacía. Tenía una promesa a la Virgen y había que venir”, señaló.

Además contó que “cuando ella nació, los doctores decían que no iba a vivir y yo le prometí a la Virgen que si vivía iba a venir con ella a peregrinar. No veníamos antes porque era chiquita y no podíamos, y ahora se dio y pudimos hacerlo”.

En agradecimiento a la Virgen comentó que “la bautizamos a mi hija Noemí Itatí”.