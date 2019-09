Con nuevos spots se lanza la campaña al 27-O

El cronograma electoral de las elecciones nacionales 2019 determinó que el 22 de septiembre se decretara el inicio de la campaña electoral en los medios de comunicación audiovisual, exactos 35 días antes de los comicios generales. La veda del viernes 25 de octubre finalizará una nueva fase de la carrera electoral que comenzó, sin embargo, dos días antes de la apertura oficial, con la publicación -y viralización- de los nuevos spots a través de las redes sociales.

El nuevo spot de Mauricio Macri vuelve a recurrir al lema que lo propulsó en 2015: “Sí, se puede”. El candidato presidencial de Juntos por el Cambio, que en el escrutinio definitivo cayó 0,29 puntos para establecerse en el 31,79% de votos (8.121.689) en las Paso había adelantado el concepto del nuevo spot con una colorida imagen de “sí, se puede” en formato hashtag. A diferencia del video campaña de Alberto Fernández, el actual Presidente no aparece, ni su voz es la que recita el texto.

Se llama “Somos” y habla de la democracia, el diálogo, el narcotráfico, las plazas y los chicos, los trenes, el futuro. “Somos los que queremos un país normal”, “somos los que creemos que los valores no se negocian” y “somos los que seguimos creyendo que cambiar es posible” son sus frases más contundentes de un video que alterna caras en primer plano con imágenes de las situaciones que va narrando la locutora.

Alberto Fernández, el candidato a presidente por Frente de Todos, obtuvo el 47,78% de los votos (12.205.938) en el escrutinio definitivo, que se oficializó tres semanas después por la Cámara Nacional Electoral (CNE) con una mejoría de 0,13 puntos en relación con el conteo provisorio. En su nuevo spot, el candidato presidencial más votado en las Paso, cierra los 48 segundos del video con la frase “Todos y todas, con todas nuestras manos, vamos a poner a la Argentina de pie”.

“Argentina de pie” es, de hecho, el hashtag que acompaña las publicaciones en las redes sociales. El material tiene la voz y una secuencia de fotos del candidato: habla del trabajo, de pagar las deudas “pero no a costa del sufrimiento de la gente”, que entre defender a los bancos y a los jubilados, elige la segunda opción; de la escuela, de que comer no es un privilegio. Su relato se construye bajo la idea de un acuerdo común: “Acordamos que es con todos, con los que producen y con los que trabajan, con la industria y con el campo. Lo construimos en tiempos difíciles con el objetivo de que dejen de serlo”.

Serán más de seis mil horas de publicidad electoral gratuita en todos los medios del país, entre radios y servicios de televisión abierta y por cable, asignadas por la Dirección Nacional Electoral a las fuerzas que superaron el piso del 1,5% de votos en las Paso.