“De a poco se va plasmando la idea de juego que queremos”, dijo Basualdo

El pivote de San Martín Iván Basualdo expresó su satisfacción luego de la reciente gira por Uruguay, donde vencieron consecutivamente a Aguada y a Defensor Sporting. “Estuvo buena la gira porque jugamos contra dos equipos competitivos que van a ser fuertes en la Liga Uruguaya”, expresó el jugador del Rojinegro.

“Era una buena medida para nosotros, para ver cómo iba el funcionamiento del equipo y cómo íbamos agarrando la idea de Diego (Vadell)”, remarcó en una entrevista concedida a El Deportivo de radio Continental.

El jueves pasado San Martín venció al campeón charrúa Aguada por 77 a 70, luego el viernes se impuso sobre Defensor Sporting por 93 a 80. Ambos partidos se disputaron en el estadio de Ferrocarril de Salto Grande, del vecino país.

“Creo que nos sentimos bien, más allá de los resultados, el equipo fluyó en el juego, y es un poco lo que vamos buscando, y para el tiempo que llevamos de entrenamiento juntos, fue positivo y estamos bien”, resaltó quien ya vistió la camiseta de San Martín durante la temporada 2012-2013 en el Torneo Nacional de Ascenso (hoy Liga Argentina).

En esa campaña Basualdo coincidió en el club con Vadell, por aquel entonces asistente del director técnico Pablo D’Angelo. Ahora Vadell está a cargo del plantel como entrenador en jefe. Acerca de lo que pretende el DT, adelantó que “tiene una idea de que el equipo sea rápido, de que todos podamos cumplir distintas funciones, de salir corriendo, que sea un poco la base del equipo, tenemos jugadores para hacerlo y por ahí va pasando un poco la idea de Diego. También en darnos libertades de las mejores armas de cada uno para que todos podamos ir aportando desde lo mejor que pueda hacer cada uno”, resumió.

También Basualdo viene de compartir temporada con Jonatan Machuca y Emilio Basabe en Ciclista Olímpico de La Banda. “El hecho de conocernos algunos entre sí, y de haber jugado en otros equipos, ayuda; pero tampoco es que ya funcionamos como queremos, pero de a poco se va plasmando la idea de juego que queremos”, subrayó el pivote. “Creo que para el tiempo que llevamos de trabajo el progreso está bien”, agregó.

De la gira por Salto no fueron parte el base Gastón García ni el escolta Tomás Zanzottera. Pese a ello, según remarcó Basualdo, “el funcionamiento del equipo fue bueno contra equipos que van a ser protagonistas y sabiendo que todavía nos faltan dos fichas que van a ser importantes para nosotros, como Tomy y Gastón, esperemos tenerlos de vuelta lo más rápido posible”.

También se refirió a los extranjeros JC Fuller e Iván Fitzpatrick, quienes debutarán en la Liga de nuestro país. “Ellos se están tratando de adaptar, al igual que el equipo, no nos costó tanto, por lo menos en esta gira. Creo que nos vamos a ir acomodando más con el correr de las prácticas, ya que ellos llegaron hace menos de dos semanas y estamos agarrando muchas ideas nuevas de Diego y tenemos que seguir acomodándonos”, destacó.

Además de las bajas por lesión, al plantel rojinegro le falta una ficha que utilizarán para contratar un interno. Al respecto, Basualdo acotó que “mientras más largo se pueda hacer el equipo, siempre es mejor. También Brian es versátil, se puede acomodar a las dos posiciones, lo mismo que Seba (Acevedo), así que nos vamos a ir acomodando en la pintura mientras llega otra ficha. Mientras más largo, más por la cantidad de partidos que tiene la Liga, es mejor”.

San Martín debutará el sábado en el Súper 20, como local ante La Unión de Formosa. “Creo que vamos a llegar bien, esta era una buena forma de medirnos, y vamos por el camino que queremos. Veremos el sábado, tenemos varios días para entrenar aún, estamos tranquilos con el camino que estamos haciendo”, remarcó.

Aunque para terminar aclaró que no es momento de fijarse metas aún, dado que “estamos enfocandonos más en el rendimiento del equipo, en el funcionamiento, que en metas para el Súper 20. El proyecto del club es a largo plazo y esta empezando una etapa nueva con mayoría de jugadores nuevos en el equipo. Por el momento los objetivos pasan por formar el equipo, tener una idea clara, consolidar esa idea y después iremos viendo metas más adelante”.