José Vizcarra se mostró feliz por su gol y por la victoria

En Sunchales, Boca Unidos logró su primer triunfo en el torneo Federal A. Le ganó el domingo 2-0 al puntero Unión, volvió a convertir como en el debut ante For Ever, y comenzó a sumar de a tres puntos para posicionarse en el lote de los equipos mejores ubicados de la zona A del certamen.

El gol que rompió la paridad inicial fue convertido por José Vizcarra, quien tuvo su revancha en la red en su vuelta a la institución aurirroja, tras errar sendos penales en las definiciones ante Racing Club y Atlético Tucumán, por la Copa Argentina.

“La verdad que (estoy) contento porque hacía rato que no la embocaba, y para un delantero siempre es importante convertir, así que feliz por el gol y por la victoria”, expresó el delantero a medios radiales correntinos tras consumarse la victoria en la ciudad del interior santafesino.

El Chino valoró la actuación de su equipo, al señalar que “le ganamos en una cancha complicadísima a un equipo que está puntero, demostrando que jugando bien o mal nos vamos a plantar en cualquier lugar a buscar sacar el mejor resultado, así que ahora a esperar y a tratar de hacer un buen papel de local”.

“Tratamos de llegar al arco jugando, con menos pelotazos de lo que lo veníamos haciendo. Y el gol se dio justamente por una jugada fantástica. Eso es lo que buscamos en este equipo, porque hay jugadores con buen pie en la mitad de la cancha que si se juntan marcan la diferencia, y por suerte lo pudimos hacer”, analizó

Al contar la jugada que derivó en la primera conquista de su equipo, a la que calificó de “espectacular”, dijo que “salió desde atrás con Ronald (Huth), después tiraron un par de paredes Martín y Toni. La verdad que fue un golazo, a mí me tocó solamente empujarla, pero la gestión de la jugada fue muy buena”, aclaró.

A pesar del triunfo, Vizcarra se mostró autocrítico por el rendimiento del equipo en el segundo tiempo. “Tomamos demasiado tranquilos tener dos jugadores menos, y eso te puede costar caro. Creo que ellos tuvieron incluso una situación más que cuando estábamos once contra once. Igual, creo que el partido lo controlamos los noventa minutos, y si hubiésemos hecho un gol más creo que hubiera estado bien también”.

“No nos replegamos, porque tuvimos la pelota, pero la hacíamos correr lenta, demasiado confiados con los dos hombres más que teníamos, y eso es un riesgo, porque en cualquier jugada te pueden meter un gol, después se van todos atrás y no podés levantarlo más. Creo que de haber estado un poco más finos arriba hubiéramos convertido, y no supimos aprovechar los ataques o contraataques que tuvimos para marcar un gol más”, manifestó Vizcarra.